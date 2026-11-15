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РФ атакует "пояс крепостей" на Донбассе с четырёх направлений: ISW назвал главную цель

Дарья Пшеничник
15 ноября 2026, 09:28
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Аналитики считают, что захват города может ускорить продвижение противника и осложнить положение украинских сил на других участках фронта.
ВСУ, Армия РФ, Фронт, Война
Почему Кремлю нужна Константиновка / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Главное из отчета ISW:

  • Россия оказывает давление на "пояс крепостей" сразу с четырех сторон
  • Под Константиновкой РФ повторяет сценарий Покровска и Купянска
  • Захват города может ускорить продвижение оккупантов

видео дня

Российские войска штурмуют украинский "пояс крепостей" в Донецкой области одновременно с четырех направлений: с севера, востока, юга и юго-запада. Оккупанты уже добрались до Константиновки, которая замыкает с юга главную линию обороны на Донбассе, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Именно Константиновку эксперты считают крайней южной точкой этого оборонительного рубежа. Поэтому прорыв врага к городу означает, что бои приблизились к ключевой укрепленной зоне региона.

Что такое "пояс крепостей"

Речь идет о сети фортификационных сооружений на севере Донбасса протяженностью около 50 километров. Ее опорными точками являются четыре крупных города.

По сути, это единая Краматорско-Славянская агломерация, расположенная по обе стороны трассы Н-20. Из-за этого потеря одного из ее узлов может сказаться на устойчивости всей системы обороны.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Ставка на отработанный сценарий

По оценке аналитиков, на этом участке Москва не придумывает ничего нового и повторяет схему, которую ранее применяла под Покровском и Купянском. В то же время ставки в этой битве для Кремля значительно шире, чем контроль над одним населенным пунктом.

"Захватить Константиновку для России важно не только с политической точки зрения и не только потому, что это „ворота" в следующие города "пояса крепостей" - в случае её захвата эти "ворота" могут ускорить продвижение и значительно осложнить положение украинских сил на других участках", - считают аналитики.

При каких условиях Кремль может завершить войну - мнение эксперта

Российское руководство пока не проявляет готовности искать даже промежуточный вариант урегулирования конфликта с Украиной. Дипломат Владимир Огрызко считает, что такая позиция Москвы обусловлена не только военными задачами и возможными результатами переговоров.

По мнению бывшего дипломата, продолжение войны напрямую связано с вопросом сохранения действующей власти в России. Для Кремля прекращение боевых действий может оказаться политически рискованным шагом, поскольку потребует учета его последствий для положения Владимира Путина и стабильности всей системы управления страной.

Таким образом, Москва может рассмотреть возможность прекращения войны только при условии, что российский лидер будет уверен в сохранении собственного политического влияния, а завершение боевых действий не создаст угрозы для существующего режима.

Константиновка - новости по теме

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин 12 ноября встретился со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Аналитики ISW предположили, что Кремль может использовать паузу для подготовки наступления на Дружковку. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что подготовка такой миссии займет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Тем временем бои за Константиновку продолжаются. В DeepState сообщили, что город находится под контролем ВСУ, несмотря на активные штурмы оккупантов. По данным ISW, с 1 сентября в городе и на окраинах зафиксировано не менее 41 украинской позиции.

Накануне аналитики обновили карту боевых действий. По их данным, армия РФ продвинулась в районе Константиновки и Червоного в Донецкой области. О ситуации на фронте в DeepState сообщили 11 ноября.

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