Отопление без переплат: простые хитрости помогут резко сократить счета

Даже небольшие изменения в обустройстве дома способны уменьшить теплопотери и сделать отопление более эффективным.

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Как повысить эффективность отопления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Устраните источники сквозняков

Не забывайте о замках

Установите теплоотражающий экран за радиатором

С наступлением холодного сезона вопрос экономии энергии и повышения эффективность отопления становится особенно актуальным.

Вместо того чтобы постоянно увеличивать мощность отопления и мириться с растущими коммунальными платежами, стоит заранее позаботиться о сохранении тепла в помещении, пишет Express.

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Даже небольшие изменения в обустройстве дома способны уменьшить теплопотери и сделать отопление более эффективным.

Устраните источники сквозняков

Одна из распространенных причин потери тепла - негерметичные участки вокруг окон, дверей и напольных плинтусов. Через незаметные щели холодный воздух проникает внутрь, из-за чего комнаты быстрее остывают. В результате отопительные приборы вынуждены работать интенсивнее, а расходы на электроэнергию и обогрев увеличиваются.

Исправить ситуацию можно без дорогостоящего ремонта. Для герметизации оконных рам подойдет силиконовый состав, а небольшие повреждения стен и зазоры возле плинтусов можно устранить с помощью шпаклевки или специальной ремонтной смеси. После высыхания поверхность при необходимости достаточно отшлифовать.

Не забывайте о замках

Холодный воздух способен проникать даже через небольшие отверстия, которые обычно остаются без внимания. В частности, источниками сквозняков могут становиться замочные скважины и отверстия почтовых ящиков. Особенно заметна проблема в ветреную погоду.

Для защиты от холода можно установить специальные накладки на замочные скважины и щеточные уплотнители для почтовых ящиков. В качестве временного решения подойдут самодельные заслонки из плотного материала, закрепленные таким образом, чтобы они перекрывали доступ холодному воздуху, но не мешали нормальному использованию двери.

/ Инфографика: Главред

Установите теплоотражающий экран за радиатором

Еще один способ рациональнее использовать отопление - разместить за батареями отражающий материал. Он помогает направлять часть теплового излучения обратно в комнату, уменьшая потери через наружные стены.

Для этого подойдет специальная теплоотражающая пленка или фольгированный материал. Важно надежно закрепить его за радиатором, используя подходящий монтажный состав или прочную двустороннюю ленту.

Такие меры не требуют значительных вложений, но в совокупности помогают эффективнее сохранять тепло. Чем меньше энергии расходуется на компенсацию теплопотерь, тем реже возникает необходимость повышать температуру отопления и тем заметнее может быть экономия в холодные месяцы.

Смотрите видео - утепление на зиму:

В видео демонстрируется необычный метод утепления оконных проемов, позволяющий подготовить жилье к зимним холодам. Автор показывает, как установить на оконные конструкции листы пенопласта, укрепить их специальной сеткой и покрыть клеевым составом. Такая многослойная защита создает дополнительный теплоизоляционный барьер, снижая потери тепла и ограничивая поступление холодного воздуха с улицы.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

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