Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Отопление без переплат: простые хитрости помогут резко сократить счета

Алексей Тесля
14 ноября 2026, 17:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Даже небольшие изменения в обустройстве дома способны уменьшить теплопотери и сделать отопление более эффективным.
отопление
Как повысить эффективность отопления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Устраните источники сквозняков
  • Не забывайте о замках
  • Установите теплоотражающий экран за радиатором

С наступлением холодного сезона вопрос экономии энергии и повышения эффективность отопления становится особенно актуальным.

Вместо того чтобы постоянно увеличивать мощность отопления и мириться с растущими коммунальными платежами, стоит заранее позаботиться о сохранении тепла в помещении, пишет Express.

видео дня

Даже небольшие изменения в обустройстве дома способны уменьшить теплопотери и сделать отопление более эффективным.

Устраните источники сквозняков

Одна из распространенных причин потери тепла - негерметичные участки вокруг окон, дверей и напольных плинтусов. Через незаметные щели холодный воздух проникает внутрь, из-за чего комнаты быстрее остывают. В результате отопительные приборы вынуждены работать интенсивнее, а расходы на электроэнергию и обогрев увеличиваются.

Исправить ситуацию можно без дорогостоящего ремонта. Для герметизации оконных рам подойдет силиконовый состав, а небольшие повреждения стен и зазоры возле плинтусов можно устранить с помощью шпаклевки или специальной ремонтной смеси. После высыхания поверхность при необходимости достаточно отшлифовать.

Не забывайте о замках

Холодный воздух способен проникать даже через небольшие отверстия, которые обычно остаются без внимания. В частности, источниками сквозняков могут становиться замочные скважины и отверстия почтовых ящиков. Особенно заметна проблема в ветреную погоду.

Для защиты от холода можно установить специальные накладки на замочные скважины и щеточные уплотнители для почтовых ящиков. В качестве временного решения подойдут самодельные заслонки из плотного материала, закрепленные таким образом, чтобы они перекрывали доступ холодному воздуху, но не мешали нормальному использованию двери.

Как подготовить батареи к отопительному сезону
/ Инфографика: Главред

Установите теплоотражающий экран за радиатором

Еще один способ рациональнее использовать отопление - разместить за батареями отражающий материал. Он помогает направлять часть теплового излучения обратно в комнату, уменьшая потери через наружные стены.

Для этого подойдет специальная теплоотражающая пленка или фольгированный материал. Важно надежно закрепить его за радиатором, используя подходящий монтажный состав или прочную двустороннюю ленту.

Такие меры не требуют значительных вложений, но в совокупности помогают эффективнее сохранять тепло. Чем меньше энергии расходуется на компенсацию теплопотерь, тем реже возникает необходимость повышать температуру отопления и тем заметнее может быть экономия в холодные месяцы.

Смотрите видео - утепление на зиму:

В видео демонстрируется необычный метод утепления оконных проемов, позволяющий подготовить жилье к зимним холодам. Автор показывает, как установить на оконные конструкции листы пенопласта, укрепить их специальной сеткой и покрыть клеевым составом. Такая многослойная защита создает дополнительный теплоизоляционный барьер, снижая потери тепла и ограничивая поступление холодного воздуха с улицы.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
отопление лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр - кто получит к ним доступ

Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр - кто получит к ним доступ

21:11Экономика
Есть погибший, среди 10 раненых - ребенок: РФ нанесла удар по Павлограду

Есть погибший, среди 10 раненых - ребенок: РФ нанесла удар по Павлограду

20:25Украина
Куба готовится к военному вторжению США: заявление президента

Куба готовится к военному вторжению США: заявление президента

19:49Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

Последние новости

21:11

Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр - кто получит к ним доступ

20:59

Бесплатный проезд в Киеве: в Раде раскрыли, кто сможет ездить по льготе

20:28

Рекордные потери и дыра в бюджете: в РФ впервые заговорили о нежелании идти на войну

20:25

Есть погибший, среди 10 раненых - ребенок: РФ нанесла удар по Павлограду

19:55

Простое решене главной проблемы водителей: как предотвратить запотевание стеклаВидео

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
19:49

Куба готовится к военному вторжению США: заявление президента

19:10

Зачем Путин предложил перемирие в Константиновке: Копытько назвал причинымнение

19:09

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке с бегуном за 11 секунд

19:05

Большинство киевлян может остаться без горячей воды: кому грозит отключение

Реклама
18:55

Скрытый контроль на дорогах расширят: где появятся авто-"фантомы" полиции

18:51

Украинцам придётся платить больше за жильё: каким будет налог в 2027 году

18:36

Украинцам смягчили отключения света: какими будут графики 15 ноября

18:28

Условий пока нет: в Раде дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

18:23

Вселенная готовит награду: три знака зодиака скоро сорвут куш

18:19

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

17:58

Отопление без переплат: простые хитрости помогут резко сократить счетаВидео

17:40

Морские дроны Украины освоили новые задачи на суше: разработчики не ожидали такого

17:35

Домой могут вернуться 1000 украинцев: Лубинец сообщил о новом обмене

17:25

"Было больно": Фреймут показала изменения после пластической операции

17:21

Медведка не переносит одну смесь: как избавиться от вредителя на огороде осенью

Реклама
17:08

В РФ заговорили о ликвидации Зеленского: пропагандисты сделали заявление

17:07

"Я выживу?": полицейский прикрыл собой ребенка во время удара дрона в Сумщине

17:04

Петухи начинают петь задолго до рассвета: ученые объяснили причину

17:00

В Запорожье десятки пострадавших после ударов РФ, среди раненых - детиФото

16:46

У проветривания зимой есть правила: сколько минут нужно для свежего воздуха

16:39

О мышах можно будет забыть: простой способ быстро очистить дом от грызуновВидео

16:28

"Детям доверять нельзя": Киркоров принял неожиданное решение

16:23

Любовь, деньги и неожиданности: что сулит гороскоп каждому знаку зодиака

16:17

Дания готовит для Украины помощь на сотни миллионов евро – Зеленский

16:11

Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

16:10

В Киеве частично закроют одну из линий метро: в Раде назвали сроки

15:57

Проблемы останутся позади: четыре знака китайского зодиака станут счастливее

15:49

До 15% предприятий потеряют статус критических - что изменится в бронировании

15:44

Как утеплиться зимой и выглядеть модно: 5 лайфхаков стилисткиВидео

15:41

Осенняя обрезка вишни и черешни может оставить без ягод: что делать вместо секатора

15:34

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:13

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:12

Зачем класть один ботинок в сейф в отеле: стюардесса рассказала о необычном трюке

14:48

Зацветет уже в первый год: хитрый способ осенней посадки гортензииВидео

14:45

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

Реклама
14:39

Как правильно обрезать малину и ежевику на зиму: секреты садоводов

14:10

Пуховик слипся после стирки: как вернуть ему прежний вид

14:00

Умер народный артист Украины: голос Дамблдора из "Гарри Поттера"

13:52

Ракета и радар готовы: Зеленский сказал, на каком этапе находится проект FREYJA

13:38

Три ложки и вода: простой способ избавиться от старых пятен на белой одежде

13:36

Ни оружия, ни новых денег: одна из стран ЕС отказалась помогать Украине

13:18

Пергамент не стоит сразу выбрасывать — сколько раз его можно использовать

13:15

НАТО в обмен на выход ВСУ из Донбасса: Зеленский раскрыл новые детали переговоров

13:07

Горят резервуары с нефтью и топливный склад на аэродроме: детали ударов по РФ

13:01

"Пела и плакала": муж Федишин рассказал о состоянии певицы после потери дочери

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять