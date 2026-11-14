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Медведка не переносит одну смесь: как избавиться от вредителя на огороде осенью

Руслана Заклинская
14 ноября 2026, 17:21
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Даже первые заморозки не гарантируют, что медведка исчезнет с огорода.
Медведка не переносит одну смесь: как избавиться от вредителя на огороде осенью
Медведка / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как распознать медведку на огороде
  • Как приготовить горчичную смесь от вредителя
  • Как уменьшить количество медведок перед зимой

Медведка может оставаться в почве даже после первых заморозков и продолжать угрожать корням растений. Садоводам советуют попробовать простое домашнее средство из молотой горчицы и воды.

Главред выяснил, как приготовить смесь против капустницы и как её применять.

видео дня

Осенью огородники часто считают, что с приходом холодов почвенные вредители перестают представлять опасность для растений. Однако это не касается медведки. Это насекомое большую часть жизни проводит под землей, а некоторые особи остаются там и зимуют.

Как обнаружить медведку

Как пишет польское издание Wprost, обнаружить присутствие вредителя можно по характерным признакам. В частности, стоит обратить внимание на неглубокие неровные ходы, слегка приподнятую почву, а также на молодые растения, которые внезапно начинают увядать и теряют устойчивость.

Медведка имеет крепкие передние лапы, похожие на маленькие лопатки. Благодаря им насекомое прокладывает под землей разветвленные туннели. Она питается мелкими беспозвоночными, но также может повреждать корни и другие подземные части растений. Особенно уязвимы молодые овощи, рассада и недавно высаженные саженцы.

Как приготовить горчичную смесь против медведки

Один из домашних способов, который используют садоводы для борьбы с вредителем, предполагает применение молотой горчицы. Считается, что её смесь с водой может заставить насекомое покинуть подземное укрытие и выйти на поверхность.

Для приготовления средства понадобятся всего два ингредиента:

  • 5 столовых ложек молотых семян горчицы;
  • 5 литров теплой воды.

Горчицу нужно добавить в воду и тщательно перемешать. Оставить смесь на несколько минут, чтобы ингредиенты соединились.

Полученную жидкость используют локально на участках, где заметны подземные ходы медведки. Не стоит заливать ею целые грядки или выливать в почву большое количество раствора. Достаточно обработать подозрительные места и понаблюдать, появится ли насекомое на поверхности.

активность вредителей, вредители инфографика
Активность вредителей / Инфографика: Главред

Как уменьшить количество медведок на огороде перед зимой

Осенью стоит осмотреть места, где летом растения подвергались повреждениям. Особое внимание следует уделить влажным участкам, огородным грядкам и территории возле компостной кучи.

Медведка предпочитает влажную почву, богатую гумусом и органическими веществами. Именно поэтому такие места могут быть благоприятными для её обитания.

Если удалось обнаружить насекомое, можно попробовать его поймать. Также важно периодически проверять почву, чтобы вовремя заметить новые подземные ходы. При этом отказываться от компостирования или органических удобрений не нужно - достаточно контролировать участки, где ранее замечали вредителя.

Уменьшить количество медведок могут и естественные враги. К ним относятся птицы, ежи и кроты. Однако специально привлекать кротов на огород не стоит, ведь их рытье ходов и создание кротовин может вызвать дополнительные неудобства.

Если медведок много, а растения регулярно повреждаются, домашних средств может оказаться недостаточно. В таком случае стоит рассмотреть специальные методы борьбы с вредителем, следуя инструкциям по их применению. Перед этим важно убедиться, что причиной повреждений действительно является медведка, ведь похожие симптомы могут вызывать и другие почвенные вредители.

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