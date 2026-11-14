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В Запорожье десятки пострадавших после ударов РФ, среди раненых - дети

Алексей Тесля
14 ноября 2026, 17:00
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Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Вознесеновский район Запорожья увеличилось.
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В Запорожье много раненых в результате ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • Количество пострадавших в результате вражеской атаки в Запорожье увеличилось
  • В результате вражеских обстрелов травмированы десятки людей, среди них три ребенка

В результате удара российских оккупационных войск по Запорожью в субботу, 14 ноября, много раненых, вреди них дети.

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Вознесеновский район Запорожья увеличилось до 17 человек, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Михаил Семикин.

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"Среди раненых – двое детей, восемь женщин и пятеро мужчин. Все они получают необходимую медицинскую помощь", – написал он.

Подробности ударов по Запорожью

В свою очередь в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в Запороже в результате вражеских обстрелов травмировано 22 человека, среди них три ребенка.

Реактивный
/ Инфографика: Главред

"По предварительным данным, двадцать два человека получили ранения, среди которых 6-месячный младенец, 2-летняя девочка и 12-летний мальчик. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Спасатели провели обследование территорий по выявлению пострадавших и оказанию им помощи. Число пострадавших уточняется. В результате обстрелов, по разным адресам, повреждены фасады и остекление многоквартирных жилых домов и учебного заведения, 7 легковых автомобилей и дорожное покрытие", - говорится в сообщении спасателей.

Отметим, что ранее была опубликована информация о пострадавших в Вознесеновском районе Запорожья в результате удара РФ. Кроме того, трое человек, в том числе младенец, пострадали в Хортицком районе города.

  • РФ нанесла удар по Запорожью
    РФ нанесла удар по Запорожью Facebook/DSNSZP
  • РФ нанесла удар по Запорожью
    РФ нанесла удар по Запорожью Facebook/DSNSZP
  • РФ нанесла удар по Запорожью
    РФ нанесла удар по Запорожью Facebook/DSNSZP
  • РФ нанесла удар по Запорожью
    РФ нанесла удар по Запорожью Facebook/DSNSZP
  • РФ нанесла удар по Запорожью
    РФ нанесла удар по Запорожью Facebook/DSNSZP

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад; по данным местных властей, ранены как минимум десять человек.

Напомним, что для атаки РФ использовала 117 ударных беспилотников, 63 из которых были реактивными. Силы обороны сбили или обезвредили 80 дронов, однако попадания зафиксированы в 24 местах, а обломки сбитых аппаратов упали ещё в 10.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание с третьего по шестой этаж девятиэтажного жилого дома. В результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина.

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