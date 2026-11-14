Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Домашняя смесь из соды, соли и тёплого уксуса действует за четверть часа, но имеет одно важное ограничение.

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Как прочистить слив без химии перед зимой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как приготовить средство от засоров из уксуса и соды

Сколько времени смесь должна действовать в трубе

Что этот домашний метод не способен растворить

видео дня

Обычный уксус в сочетании с пищевой содой и солью помогает прочистить стоки ещё до того, как образуется серьёзный засор. Специалисты советуют прибегнуть к этому методу именно перед зимой, когда опавшие листья и отложения забивают как домашние сливные трубы, так и наружные водостоки, сообщает венгерское издание Marie Claire.

Осенью сливные решетки возле дома быстро забиваются листьями, и дождевая вода может застаиваться во дворе или у стен. Поэтому проверять стоит не только кухонные и ванные стоки, но и систему водоотвода вокруг дома.

Домашние способы без агрессивной химии лучше всего работают тогда, когда в трубе ещё нет плотной пробки.

Рецепт домашнего средства

Для смеси понадобятся две части пищевой соды, одна часть соли, четыре части тёплого уксуса и кипяток для промывки. Сначала в слив засыпают соду и соль, а затем заливают их подогретым уксусом.

Смесь, которая начнёт пениться, оставляют действовать на 15 минут. После этого слив промывают горячей водой.

Впрочем, у этого метода есть ограничение: волосы такая смесь не растворяет. Для сливных отверстий в ванной комнате лучше иметь отдельную щетку-ершик. Если же засор появляется снова и снова, стоит обратиться к сантехнику.

Как поддерживать канализацию в идеальном состоянии / Инфографика: Главред

Как не допустить засора

Самое главное - следить за тем, что попадает в канализацию. Остатки еды, масло и кофейная гуща постепенно оседают на стенках труб, а наружные водостоки забивают листья и садовый мусор.

В раковине и душе помогут сетки-фильтры, а уличные стоки стоит закрыть решетками. Сантехники также предостерегают от неосторожного использования средств для прочистки: некоторые промышленные препараты и даже домашние смеси способны повредить трубы или уплотнители.

Смотрите видео о том, как устранить засор раковины или мойки:

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