Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Вы узнаете:
- Как приготовить средство от засоров из уксуса и соды
- Сколько времени смесь должна действовать в трубе
- Что этот домашний метод не способен растворить
Обычный уксус в сочетании с пищевой содой и солью помогает прочистить стоки ещё до того, как образуется серьёзный засор. Специалисты советуют прибегнуть к этому методу именно перед зимой, когда опавшие листья и отложения забивают как домашние сливные трубы, так и наружные водостоки, сообщает венгерское издание Marie Claire.
Осенью сливные решетки возле дома быстро забиваются листьями, и дождевая вода может застаиваться во дворе или у стен. Поэтому проверять стоит не только кухонные и ванные стоки, но и систему водоотвода вокруг дома.
Домашние способы без агрессивной химии лучше всего работают тогда, когда в трубе ещё нет плотной пробки.
Рецепт домашнего средства
Для смеси понадобятся две части пищевой соды, одна часть соли, четыре части тёплого уксуса и кипяток для промывки. Сначала в слив засыпают соду и соль, а затем заливают их подогретым уксусом.
Смесь, которая начнёт пениться, оставляют действовать на 15 минут. После этого слив промывают горячей водой.
Впрочем, у этого метода есть ограничение: волосы такая смесь не растворяет. Для сливных отверстий в ванной комнате лучше иметь отдельную щетку-ершик. Если же засор появляется снова и снова, стоит обратиться к сантехнику.
Как не допустить засора
Самое главное - следить за тем, что попадает в канализацию. Остатки еды, масло и кофейная гуща постепенно оседают на стенках труб, а наружные водостоки забивают листья и садовый мусор.
В раковине и душе помогут сетки-фильтры, а уличные стоки стоит закрыть решетками. Сантехники также предостерегают от неосторожного использования средств для прочистки: некоторые промышленные препараты и даже домашние смеси способны повредить трубы или уплотнители.
Смотрите видео о том, как устранить засор раковины или мойки:
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