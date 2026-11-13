Украинская ПВО может столкнуться с проблемами из-за Starlink: Федоренко раскрыл детали

Медленные ударные дроны дольше остаются в зоне досягаемости российской ПВО, предупредил командир 429-й бригады Юрий Федоренко.

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Федоренко объяснил, чем ограничение скорости Starlink грозит украинской ПВО / коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Кратко:

Лимит Starlink не дает вести перехватчики в реальном времени

Медленные ударные дроны легче сбить российской ПВО

Киев ждет объяснений от США и SpaceX

Ограничения скорости спутниковой связи не позволяют управлять реактивными дронами-перехватчиками в режиме реального времени, а это ослабляет противовоздушную оборону Украины. Такие беспилотники должны лететь со скоростью свыше 350-420 км/ч, тогда как после сбоев Starshield лимит составляет 160-200 км/ч.

Об этом заявил командир 429-й бригады беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко в эфире Киев 24. По его словам, Starlink - беспрецедентная система спутниковой связи, которая поддерживает стабильный сигнал практически в любой точке мира.

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Именно это, пояснил военный, позволяет управлять дронами в реальном времени и наносить точные удары.

"Если эта антенна установлена на беспилотнике, он может двигаться к любой цели, маневрируя влево, вправо, вверх, вниз в режиме реального времени благодаря высокой пропускной способности интернета, а также пилот может видеть соответствующее изображение. Это дает возможность наносить хирургически точные прицельные удары с минимальным риском для гражданского населения, находящегося на временно оккупированных территориях", - пояснил Федоренко.

Почему медленный дрон - легкая цель?

Командир объяснил, что чем медленнее летит ударный беспилотник, тем больше времени у российской оккупационной армии, чтобы обнаружить и сбить его.

"Например, беспилотник летит со скоростью 220 километров в час, а мы снизили скорость передачи сигнала до 160. К чему это приводит? Беспилотник движется с меньшей скоростью, а чем меньше скорость, тем больше времени у противника на его обнаружение и нанесение огневого удара с помощью своих средств противовоздушной обороны", - отметил командир.

Еще острее проблема стоит для реактивных перехватчиков, которые защищают украинское небо от вражеских атак.

"А если мы говорим о критически важных средствах, необходимых для защиты украинского неба, - это реактивные перехватчики, то есть беспилотники, которые должны взлетать и двигаться со скоростью более 350-420 километров в час, а у них есть ограничения по скорости, например, 160-200 км. И автоматически мы не можем ими управлять в режиме реального времени, что ослабляет нашу противовоздушную оборону", - добавил Федоренко.

Что известно об ограничениях Starshield?

12 ноября стало известно, что Силы обороны уже несколько дней сталкиваются с ограничением скорости военных терминалов спутниковой связи Starshield. 13 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что ответа о причинах ограничений Starshield и Starlink до сих пор нет.

Глава государства поручил МИД и министру обороны активнее контактировать с Государственным департаментом США, Пентагоном и компанией SpaceX, чтобы получить разъяснения и исправить ситуацию.

Реактивный Шахед: характеристики / Инфографика: Главред

Почему лимит скорости Starlink мешает ПВО Украины?

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в комментарии УНИАН предположил, что американцы, вероятно, ориентировались на среднюю скорость обычного поршневого Шахеда.

"Почему выбрали именно 100 миль? Сложно сказать, о чем думали американцы. Но, скорее всего, они ориентировались на какую-то условную среднюю скорость обычного Шахеда", - отметил он.

Однако такое ограничение, по словам эксперта, бьет прежде всего по украинским защитникам неба, ведь реактивные дроны врага летают значительно быстрее.

"Но они, видимо, не знают, что реактивные Шахеды развивают скорость до 1000 километров в час. И это больше мешает нашей ПВО, чем россиянам нас убивать", - подчеркнул Корсун.

Starlink - новости

Как сообщал Главред, Украина ведет переговоры со SpaceX и Пентагоном об отмене ограничения скорости. Военный связист Флеш рассказал о переговорах с США и отметил, что Starshield обрывает связь на скорости свыше 160 км/ч. Ограничение ударило прежде всего по дронам-перехватчикам ВСУ.

Происхождение ограничений до сих пор вызывает вопросы. Агентство Reuters сообщало, что приказ ограничить Starshield для ВСУ поступил из Белого дома. Официальных объяснений от американской стороны Украина пока не получила.

Реактивные дроны стали одним из главных вызовов для украинской ПВО. Кирилл Буданов заявлял, что перехватчики уже сбивают реактивные дроны, однако есть проблема. Это заявление прозвучало в конце сентября.

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