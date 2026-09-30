Перехватчики уже сбивают реактивные дроны, но есть проблема — Буданов

Перехватчики реактивных дронов уже используются в боевых условиях, но Украине необходимо нарастить объемы производства к зиме, отметил Буданов.

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Буданов раскрыл проблему перехватчиков / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Перехватчики реактивных дронов уже применяются в боевых условиях

Буданов назвал наращивание производства главным вызовом

Украинские перехватчики реактивных дронов уже применяются в боевых условиях, однако для полноценного внедрения технологии необходимо резко увеличить объемы производства к самому сложному периоду зимы. Об этом в интервью Euronews заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

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Украина в настоящее время отрабатывает новую технологию непосредственно в условиях боевых действий. По словам Буданова, полученные результаты свидетельствуют о её эффективности против российских реактивных беспилотников.

"Их тестируют в боевых условиях. Это уже, знаете, не тестирование, а, как минимум, опытное применение. Просто вопрос в масштабировании этой технологии и инженерной доработке. Российские реактивные дроны в основном перехватываются", - сказал Буданов.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Отдельным вопросом остается способность украинской промышленности обеспечить необходимое количество таких средств. Руководитель ОПУ связывает дальнейшее внедрение технологии именно с наращиванием производственных мощностей.

"Но есть еще над чем поработать, и вопрос в массовости производства. Я думаю, что мы успеем к самому сложному периоду этой зимы", - выразил уверенность Буданов.

В то же время Украина рассматривает возможность сотрудничества с европейскими странами в сфере новых средств противодействия беспилотникам. Речь идет не только о поставках готовой продукции, но и о дальнейших договоренностях относительно конкретных технологических решений.

"Речь идет не о каком-то конкретном продукте. Речь идет о принципе сотрудничества между странами в отношении подобной продукции", - сказал Буданов.

По его словам, государства, у которых уже есть действующие соглашения с Украиной в сфере беспилотных технологий, могут переходить к обсуждению отдельных разработок.

"Каждый, кто заключил с нами такие соглашения, имеет право, так сказать, продолжать переговоры по конкретным продуктам", - ответил Буданов на вопрос о возможности передачи новейших украинских технологий европейским партнерам.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

С какой проблемой столкнулись первые перехватчики реактивных "Шахедов"

Украинские перехватчики для реактивных "Шахедов" во время боевых испытаний выявили ряд проблем, которые не были заметны на полигоне. Речь идет о маневренности, управлении, захвате цели, наведении и расходе топлива. Об этом сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" в интервью изданию Radio NV, передает УНИАН.

Еще зимой производители докладывали о готовности своих разработок. На соответствующем совещании, созванном тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым, представители восьми компаний заявили, что их аппараты уже летают и развивают необходимую скорость.

"Мы начали расспрашивать, на какой стадии находятся их решения, и все восемь компаний сказали: у нас все готово, решение есть, летает, мы протестировали, скорость достаточная, все будет хорошо", - вспомнил Бескрестнов.

Одной из причин проблем советник президента называет недостаточное количество практических проверок. На тот момент реактивные "Шахеды" применялись еще не настолько массово, чтобы полноценно оценить работу перехватчиков в боевой обстановке.

"Они отвечали, что всё хорошо, всё работает, могут даже показать. А реактивных "Шахедов" тогда было ещё мало, чтобы продемонстрировать на практике, как всё происходит. На полигоне показали: летает. В этом-то и была проблема", - отметил он.

После перехода к боевым испытаниям перед разработчиками встали задачи, которые невозможно было полностью проверить во время обычных полётов. В частности, пришлось отрабатывать поведение аппарата на высокой скорости и взаимодействие с целью в реальных условиях.

"Я понимаю производителей. Они сделали самолеты, испытали их на полигонах: самолеты летают, скорость достаточная, управление на полигоне есть, осталось установить боевую часть. А когда начали тестировать в боевых условиях, посыпались вопросы: какова маневренность, каково управление, как запускать, как захватывать цель, сколько нужно топлива, что еще нужно. Сделать конструкцию, которая просто быстро летает, - самая лёгкая часть", - подчеркнул Бескрестнов.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, авиационный эксперт Константин Криволап отмечал, что появление реактивных "Шахедов" создало новый вызов для системы ПВО и требует наращивания средств противодействия. Криволап подчеркнул, что для адекватного ответа требуется около 10 тысяч перехватчиков. По его расчетам, РФ может запускать до 3000 реактивных "Шахедов" в месяц.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр) заявил, что украинские инженеры разработали первые средства перехвата реактивных дронов и начали их применять. Бровди сообщил о первых успешных сбиваниях как о результате сотрудничества инженеров и военных. По его словам, поиск эффективных контрмер обычно занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.

До этого заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что украинская противовоздушная оборона практически не способна эффективно сбивать реактивные "Шахеды". Жорин отметил, что Россия наладила массовое производство "Шахедов", что затрудняет оборонительные меры. Он также сообщил, что украинская ПВО уничтожает лишь небольшую часть таких беспилотников.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. - до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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