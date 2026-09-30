Цены на молочные продукты подскочат в октябре: что подорожает больше всего

Стоимость молока и молочных продуктов осенью может вырасти из-за ряда факторов.

https://glavred.info/economics/ceny-na-molochnye-produkty-podskochat-v-oktyabre-chto-podorozhaet-bolshe-vsego-10800434.html Ссылка скопирована

Молочные продукты в Украине подорожают / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Молоко в октябре может подорожать более чем на 6%

Цены на кефир и сметану также вырастут

Сокращение поголовья коров оказывает давление на стоимость молочной продукции

В октябре пастеризованное молоко в Украине может подорожать более чем на 6%, кефир - почти на 6%, а сметана - на 6,5%. Такой прогноз в комментарии Главреду озвучил ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус.

По его словам, осенью цены на молочную продукцию традиционно растут из-за сезонного сокращения надоев. В этом году на стоимость продукции также влияет рост производственных затрат.

видео дня

"Осеннее повышение цен на молоко и молочную продукцию обусловлено сезонным сокращением надоев, подорожанием кормов, энергоносителей, ветеринарных препаратов, упаковочных материалов и логистических услуг", - пояснил Свиноус.

В Украине сокращается поголовье коров

Дополнительное давление на цены оказывает сокращение поголовья. По состоянию на 1 августа количество коров в хозяйствах населения за год сократилось на 29% - до 539,8 тыс. голов. В целом по Украине поголовье уменьшилось на 18% - до 932,6 тыс. голов.

"Сужение производственной базы ограничивает предложение молока-сырья и создает предпосылки для дальнейшего повышения цен", - отметил Свиноус.

Импорт может сдержать рост цен

В то же время рост импорта может частично сдерживать рост цен. По словам эксперта, увеличение поставок сыров из Польши и других стран ЕС усиливает конкуренцию на внутреннем рынке. Однако в случае валютных колебаний импортная продукция также может подорожать.

По прогнозу Свиноуса, наиболее вероятным сценарием остается постепенный рост цен на молочную продукцию. Дальнейшая динамика будет зависеть от стоимости кормов и энергоносителей, курса валют, ситуации с безопасностью и покупательной способности населения.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что может подорожать осенью - мнение эксперта

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что в Украине осенью могут вырасти цены на молочные продукты, мясо, овощи, крупы и хлеб. Наибольшее подорожание прогнозируется для тепличных овощей - во второй половине осени их стоимость может вырасти более чем на 20%.

По его словам, на цены будут влиять не только объемы урожая, но и подорожание логистики, электроэнергии, сушки, упаковки и хранения продукции. В частности, молочные продукты осенью могут подорожать на 10–15%, а мясо и мясные продукты - примерно на 10%.

"Овощная продукция осенью, во второй половине осени, может подорожать более чем на 20%. А продукция с открытого грунта, которая будет находиться на хранении, подорожает на 5–10%", - прогнозирует Марчук.

Эксперт также ожидает подорожания зерновых примерно на 15%, а хлебобулочных изделий - до 12% до конца года. В то же время он призвал украинцев не скупать продукты в больших количествах из-за опасений дефицита.

Цены на продукты - последние новости

Ранее сообщалось, что в октябре 2026 года в Украине ожидается подорожание некоторых овощей. Об этом Главреду сообщила главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало. По ее прогнозу, овощи борщового набора могут подорожать до 7%, а салатные овощи - до 20% из-за сезонного сокращения предложения.

Напомним, аналитики EastFruit сообщили о росте цен на репчатый лук. По состоянию на 10 сентября украинские производители предлагали репчатый лук по 13–20 гривен за килограмм.

Главред писал, что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил о начале роста цен на мясо и молочные продукты. Он подчеркнул, что рост цен начался с сентября и будет носить постепенный характер.

Читайте также:

О личности: Иван Свиноус Иван Свиноус - ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред