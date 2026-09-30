Дрон попал прямо в супермаркет, 5 погибших, нет света: детали ночного удара РФ

Основной целью ночной атаки стала энергетика столицы и Киевской области. Удары также зафиксировали как минимум в девяти областях.

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РФ атаковала Киев и область баллистикой и дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Дрон попал в супермаркет в Иванковичах

В Киеве под удар попало складское помещение

Без света и воды часть столицы и Киевщины

Известно о пяти погибших, среди них ребенок

Пять человек погибли и еще 14 - получили ранения в результате массированной ночной атаки России по Украине в ночь на 30 сентября. Враг применил почти 190 ударных дронов и баллистическое вооружение, а основной целью стала энергетика столицы и Киевской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, с ночи на местах работают экстренные службы и ремонтные бригады. Продолжаются работы, чтобы восстановить электро- и водоснабжение там, где оно исчезло. Зафиксированы также и повреждения жилых домов.

видео дня

Утром оккупанты попали дроном прямо по продуктовому супермаркету в Иванковичах Киевской области, где спасатели тушили пожар.

В самом Киеве удару подверглось складское здание - там погиб один человек.

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, спасатели ликвидировали пожар в здании супермаркета в Обуховском районе.Пострадал один человек. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. У женщины - острая реакция на стресс и гипертонический криз. Ей оказали медицинскую помощь.

Смотрите видео удара РФ по Иванковичам по ссылке.

Разрушения в девяти областях

География атаки вышла далеко за пределы столичного региона. Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.

Последствия зафиксировали также в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ставка на баллистику и дроны

Часть баллистических целей украинские защитники перехватили, однако избежать попаданий не удалось. В последние дни Украина получила новые пакеты поддержки противовоздушной обороны - Зеленский поблагодарил партнеров за ракеты и тех, кто выполняет договоренности по усилению защиты неба.

"Каждая ракета-перехватчик действительно сохраняет жизни. И чем ближе к зиме, тем больше такой защиты нужно", - отметил глава государства.

Относительно цели вражеской тактики президент высказался прямо.

"Мы должны сделать все, чтобы российская ставка на баллистический и дроновый террор не сыграла. Благодарю всех, кто с Украиной", - подчеркнул Зеленский.

Атака на Киев и область 30 сентября - новости

Как писал Главред, в ночь на среду, 30 сентября, российская оккупационная армия атаковала Киев баллистикой. В городе возникли пожары.

В результате российского обстрела один человек погиб, еще четыре - пострадали. Зафиксированы пожары и разрушения в 4 районах города.

На Киевщине в результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 30 сентября погиб ребенок 2012 года рождения. Еще три человека травмированы, среди них - ребенок.

В Вышгороде на месте попадания разрушен частный жилой дом. Также в городе возникли пожары в частном жилом доме и хозяйственном здании. Уничтожены 8 гаражей.

Кроме того, в результате атаки вражеского БПЛА в Обуховском районе в одном из населенных пунктов повреждено здание супермаркета, возник пожар.

РФ готовит серию ударов по энергосистеме Украины - мониторы

Российская оккупационная армия начала кампанию, целью которой является уничтожение украинской энергосистемы. Об этом пишет мониторинговый канал єРадар.

"В течение последующих атак россияне будут системно и методично пытаться нанести удары по объектам генерации и передачи электроэнергии", - считают аналитики.

Эксперты назвали цели оккупантов:

отключить украинские АЭС от объединенной сети;

полностью отрезать Киев от внешнего питания;

разрушить энергетическую инфраструктуру промышленного востока страны.

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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