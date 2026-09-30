Угроза раскола Европы: эксперт предупредил, в чем опасность для Украины

В Германии и Франции центральные правительства могут оказаться под влиянием новых правых сил, не исключает Максим Розумный.

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В ЕС не исключен раскол из-за Украины / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Розумного:

Раскол в ЕС может принимать разные формы и проходить по разным линиям

Сразу несколько стран Европы заняли принципиальную позицию насчет РФ

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность раскола внутри Европы по поводу Украины.

"Раскол здесь пока под вопросом. Он может принимать разные формы и проходить по разным линиям. Если в Германии и Франции центральные правительства окажутся под значительным влиянием новых правых сил, более лояльно настроенных к России, то речь, возможно, пойдет уже не столько о разделении Европы, сколько об определенном сближении позиций. Ведь подобной позиции в отношении России придерживались и некоторые другие страны, в частности Словакия и Венгрия", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, Германия, Франция, скандинавские страны, а также Нидерланды занимали более принципиальную позицию.

"А если из этого пула решительных отколятся две крупнейшие европейские страны с наибольшим потенциалом, то Европа рискует превратиться не столько в разделенную или поляризованную политическую реальность, сколько в такое политическое болото, в котором очень трудно принять какое-либо решение", - отметил он.

Собеседник убежден в том, что россияне мечтают о такой Европе, которая начинает терять коллективную субъектность, стратегическую ясность и дееспособность.

"И они, конечно, будут прилагать для этого все усилия. Но в европейских обществах достаточно много людей, которые хотят видеть Европу объединенной, самостоятельной и субъектной. Выборы никогда не прекращаются. Это дает возможность этим настроениям проявляться в политической плоскости, и при определенных условиях проевропейские силы могут взять реванш. Поэтому россияне над этим работают, но говорить, что они уже могут праздновать победу, пока рано", - добавил Розумный.

Британия готовит новый формат помощи Украине

Великобритания рассматривает расширение поддержки Украины, которое будет включать не только усиление противовоздушной обороны, но и меры по предотвращению российских ракетных атак еще до запуска боеприпасов. Об этом заявил британский премьер-министр Энди Бернем.

По его словам, Лондон намерен укреплять возможности украинской ПВО, препятствовать поступлению в Россию комплектующих для изготовления вооружений, а также способствовать уничтожению ракет и других средств поражения до того, как они смогут быть применены против украинских городов.

Помощь Украине - новости по теме

Главред писал, что Италия готовит новый масштабный пакет военной помощи Украине, в который могут войти дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее Энди Бернем стал одним из британских политиков, последовательно поддерживавших Украину не только на уровне политических заявлений, но и через конкретные гуманитарные и муниципальные инициативы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что задержка помощи Запада грозит Украине масштабным урезанием расходов. Состояние государственных финансов Украины Корецкий охарактеризовал как "близкое к критическому".

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О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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