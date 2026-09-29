РФ хочет парализовать Киев еще до начала зимы: The Economist раскрыл новые цели Кремля

Россия расширяет спектр целей ударов по Киеву, всё чаще нанося удары по гражданским объектам.

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Россия меняет тактику ударов по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот

Кратко:

Россия готовит новую кампанию ударов и диверсий против Киева

Пик попыток дестабилизировать столицу ожидается в ноябре

РФ расширяет список целей, среди них супермаркеты и дата-центры

Россия начала кампанию против Киева, которая включает массированные удары, диверсии и попытки посеять политический хаос. Попытки дестабилизировать столицу достигнут пика в ноябре.

Отмечается, что РФ планирует наносить удары не только по энергетике и водоснабжению, но и по объектам, важным для жизни города - дата-центрам, супермаркетам и другой инфраструктуре. Об этом пишет The Economist со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

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Параллельно Россия может усилить диверсии и теракты на территории Украины. Украинская контрразведка, по данным издания, еженедельно предотвращает 7–8 российских заговоров.

Третья составляющая - информационные операции и попытки спровоцировать политический хаос. Россия может использовать для этого усталость украинцев от войны, коррупционные скандалы и проблемы в работе власти. В то же время бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что Москва переоценивает возможности своих информационных кампаний.

"Россияне каждый год строят такие планы. Они тщетно надеются, что их бот-фермы заставят наших людей протестовать и требовать капитуляции. Это ерунда. Кто-то подкидывает эту идею Путину, чтобы можно было украсть больше денег", - отметил Коваленко.

В то же время в Киеве готовятся к сложной зиме. Как отмечают в издании, за годы войны инфраструктура столицы стала значительно более устойчивой к ударам и быстрее восстанавливается.

Что может остановить удары РФ по Украине - комментарий эксперта

Украина может сдерживать российские удары по своей территории за счет поражения ключевых объектов в Москве. Для реализации такого сценария Киеву необходимо баллистическое оружие. Об этом сообщил военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

"Это оптимальный вариант. Я называю это "иранской защитой". Иранцы показали, как можно защищать 90-миллионную страну, даже имея ограниченные возможности ПВО и авиации, но обладая баллистическим оружием и нанося удары по ключевым точкам противника", - заявил Свитан.

Особое внимание военный эксперт уделил Москве. По его мнению, именно столица РФ может стать фактором, который будет создавать внутреннее давление на российское руководство.

"Нужно найти болевые точки. У россиян она одна - Москва. Это ахиллесова пята, давление на которую может заставить всю Российскую Федерацию не делать того, чего делать не следует", - подчеркнул он.

Свитан также указал на психологический аспект возможных ударов по столице РФ. Он считает, что жители Москвы должны ощутить прямое влияние войны, а не воспринимать её как событие, происходящее далеко от них.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Киеву - последние новости

Как писал Главред, Украина перестраивает подходы к защите Киева из-за изменения характера российских воздушных атак. Речь идет о координации авиации, подразделений ПВО и мобильных огневых групп, а также о масштабировании технологий для уничтожения новых типов дронов

Напомним, в результате российского удара по зданию НАН в Киеве 28 сентября получили травмы заместитель председателя НАНУ, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин и его помощница. Всего известно об одном погибшем и шести пострадавших, среди которых трое детей.

Россия способна существенно усилить ракетные удары по Киеву, однако её производственные возможности в сфере баллистических ракет остаются ограниченными. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Издается в Англии с 1843 года. В 2006 году тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых было продано в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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