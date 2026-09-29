Новые украинские перехватчики уже работают против дронов РФ: Клименко раскрыл детали

Новые украинские перехватчики уже применяются на практике при отражении атак реактивных дронов.

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Новые украинские перехватчики уже сбивают реактивные дроны РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/KlymenkoUA_Official

Кратко:

С 27 августа в Киеве было объявлено 235 воздушных тревог

Новые перехватчики сейчас проходят активные испытания

Новые украинские средства-перехватчики уже используются для отражения атак российских реактивных дронов. Часть боевых групп применяет их на практике, а разработчики вместе с военными работают над повышением эффективности этих систем и подготовкой к массовому производству. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко в Telegram.

По его словам, новые перехватчики сейчас проходят активные испытания. Параллельно государственные структуры, военные и производители координируют работу над их дальнейшим совершенствованием - от технологических решений до выпуска и поставок.

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"Новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания, а часть боевых групп использует их на практике. Вместе с производителями работаем над повышением их эффективности и переходом к массовому производству", - отметил Клименко.

Он подчеркнул, что украинской стороне необходимо оперативно устранять проблемные вопросы, наращивать возможности средств перехвата и адаптировать их к изменениям в тактике и технологиях российских войск.

"Важно оперативно решать проблемные вопросы, наращивать потенциал и постоянно совершенствовать перехватчики в соответствии с новыми тактиками и технологиями противника", - добавил секретарь СНБО.

Клименко отметил, что развитие возможностей Украины по противодействию российским реактивным дронам связано с усилением воздушных атак со стороны РФ.

По данным Клименко, с 27 августа в Киеве было объявлено 235 воздушных тревог. Их общая продолжительность составила 261 час - это более 10 суток угрозы.

"Это новый вызов для украинской ПВО, который требует быстрых технологических решений и массового производства средств перехвата", - заявил секретарь СНБО.

Он также сообщил, что во время последнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего детально рассматривались вопросы разработки, испытаний, производства и поставок украинских средств противодействия скоростным воздушным угрозам.

Кроме того, были определены первоочередные шаги, необходимые для увеличения масштабов производства и расширения возможностей Украины по перехвату таких целей.

Почему Украина пока не успевает эффективно перехватывать реактивные дроны

На фоне увеличения количества скоростных БПЛА проблема для украинской ПВО заключается не только в самом факте их применения. Россия адаптирует средства нападения быстрее, чем Украина успевает развернуть новые системы защиты, поэтому часть имеющихся перехватчиков пока не дает ожидаемого результата. Заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса во время общения с журналистами объяснил, что украинским Силам обороны нужно время для технической и тактической адаптации к новому типу угрозы.

"Россияне существенно увеличили использование именно реактивных БПЛА. И их количество будет продолжать расти, потому что россияне видят их эффективность. Средства нападения всегда опережают средства защиты. Нам, безусловно, придется адаптироваться. Это займет время", - поясняет Палиса.

В то же время бригадный генерал подчеркнул, что Украина не полагается исключительно на беспилотные перехватчики. По его словам, против скоростных целей уже задействованы другие компоненты противовоздушной обороны, хотя их применение имеет свои ограничения.

"Дроны-перехватчики, которые у нас есть на данный момент и которые теоретически могли бы перехватывать реактивные дроны, пока не демонстрируют ожидаемой эффективности. Но мы понимаем эту проблему, ищем варианты ее решения. Высокую эффективность демонстрируют переносные зенитно-ракетные комплексы, различные комплексы, входящие в состав объектной противовоздушной обороны. И авиация", - сообщает Палиса.

Украинские дроны и их применение - новости по теме

Как ранее писал Главред, в Украине разработали и испытали четыре перехватчика, которые могут использоваться для уничтожения российских реактивных беспилотников "Шахед". Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара. По словам главы Минобороны, украинская сторона продолжает искать эффективные способы противодействия беспилотникам с реактивными двигателями.

Украинская противовоздушная оборона пока практически не способна эффективно сбивать российские реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом написал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

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О персоне: Игорь Клименко Игорь Клименко - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 3 августа 2026 года), министр внутренних дел Украины (с 7 февраля 2023 года по 16 июля 2026 года), глава Национальной полиции Украины (с 25 сентября 2019 года по 20 января 2023 года). Генерал полиции 1-го ранга (2021), доктор психологических наук (2019), сообщает Википедия.

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