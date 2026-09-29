Ошибки губят цветы: как поливать комнатные растения осенью

Главная опасность для корней осенью - застой воды в поддоне.

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Полив комнатных растений - эксперты назвали главные правила осенью / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как часто поливать комнатные цветы осенью после похолодания

Почему стоит ориентироваться на грунт, а не на календарь

Какие ошибки при уходе осенью губят домашние растения

Осенью с понижением температуры и сокращением светового дня комнатные растения готовятся к зимнему покою. Мы включаем отопление, а подоконники, которые еще недавно заливало ярким светом, быстрее погружаются в тень. В результате рост растений замедляется. Почва в горшках дольше остается влажной, и возникает закономерный вопрос: как ухаживать за комнатными растениями осенью.

Нужно ли осенью поливать комнатные растения реже

Как правило, осенью комнатным растениям требуется меньше воды из-за снижения температуры, уменьшения количества света и сокращения продолжительности дня, передает Martha Stewart.

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"Все эти факторы замедляют рост растений. А чем медленнее растет растение, тем меньше воды оно потребляет", - объясняет Джастин Хэнкок, автор книг о садоводстве и специалист по растениеводству компании Costa Farms.

При этом система отопления в доме может влиять на влажность воздуха и скорость высыхания почвы. Поэтому эксперт по растениям Элин Харрисон советует не сокращать полив автоматически.

"Вместо того чтобы просто поливать реже, проверяйте состояние почвы и корректируйте полив в зависимости от условий, в которых находится конкретное растение", - говорит она.

Как часто поливать комнатные растения осенью

Частота полива зависит от вида растения и количества света, которое оно получает. Однако в целом осенью многим комнатным растениям достаточно полива раз в одну-две недели.

При этом ориентироваться лучше не на календарь, а на состояние почвы.

"Перед поливом всегда проверяйте, насколько просох грунт, вместо того чтобы придерживаться установленного графика", - советуют эксперты.

Для многих комнатных растений хорошей отправной точкой будет полив после того, как просохнут верхние 2,5–5 см почвы. Однако растения с особыми потребностями во влаге могут требовать другого подхода.

Что учитывать при поливе комнатных растений осенью

На то, насколько быстро просыхает почва в горшке, влияет сразу несколько факторов. От них же зависит и необходимая частота полива.

Освещение

По словам Хэнкока, количество света - главный фактор, определяющий потребность комнатных растений в воде.

"Чем больше света, тем активнее рост, а значит, тем больше воды требуется растению", - объясняет он.

Осенью световой день становится короче, поэтому растения обычно нуждаются в меньшем количестве воды, чем весной и летом.

Температура и влажность

"Температура тоже играет роль. Большинство комнатных растений родом из тропических регионов, поэтому они любят тепло, а прохлада может замедлять их развитие", - говорит Хэнкок.

Поскольку осенью температура снижается, рост растений замедляется, а вместе с ним уменьшается и потребность во влаге.

Не менее важна влажность воздуха в помещении. Чем она выше, тем меньше воды обычно требуется комнатным растениям.

"Если у вас есть растения, которым необходима высокая влажность, а воздух в доме достаточно сухой, полив становится еще более важным, чтобы края листьев не пересыхали и не становились ломкими. Сочетание сухого воздуха и пересохшей почвы может привести к появлению коричневых участков на листьях", - отмечает Хэнкок.

Количество почвы

Если наступила осень, а растение по-прежнему быстро высыхает, причина может заключаться в размере горшка и количестве грунта в нем.

"Почвенная смесь работает как губка: чем ее больше, тем больше влаги она способна удержать и тем дольше обеспечивать ею корни растения. А чем сильнее корни заполняют горшок, тем быстрее будет пересыхать почва", - объясняет Хэнкок.

Вид растения

Потребность во влаге у разных растений неодинакова. Одним требуется гораздо больше воды, чем другим. Поэтому перед тем, как брать лейку, стоит учитывать особенности конкретного растения.

"Папоротнику и суккуленту потребуется совершенно разный режим полива, даже если они растут в одной комнате", - отмечает Харрисон.

Как понять, что комнатному растению не хватает воды

Когда растение испытывает недостаток влаги, его листья обычно становятся тусклыми и теряют блеск, а затем начинают увядать и опускаться. У некоторых растений при постоянном недостатке воды края листьев становятся сухими и ломкими, а сами листья могут желтеть.

Еще один признак - почва начинает отходить от стенок горшка. О недостатке влаги также может свидетельствовать неожиданно легкий горшок.

"Чем больше влаги удерживает почвенная смесь, тем тяжелее становится горшок с растением. Чем суше грунт, тем легче он становится", - объясняет Хэнкок.

Однако увядание и пожелтение листьев могут быть вызваны не только недостатком, но и избытком воды или другими проблемами. Поэтому перед очередным поливом обязательно проверьте состояние почвы.

Ошибки, которых следует избегать при осеннем поливе

Чтобы не перелить и не пересушить комнатные растения осенью, учитывайте несколько распространенных ошибок.

Ошибка №1. Придерживаться одного и того же графика полива круглый год.

Летом растениям требуется больше воды, чем осенью. Поэтому всегда учитывайте изменения условий в помещении в зависимости от сезона и корректируйте полив.

Ошибка №2. Поливать все растения одинаково.

У тропических растений, суккулентов и других комнатных культур разные потребности во влаге. Если обращаться с ними одинаково, это может привести как к переувлажнению, так и к пересыханию.

Ошибка №3. Оставлять растение в воде.

Если после полива в поддоне скапливается вода и она не впитывается, ее необходимо вылить. В противном случае корни могут испытывать недостаток кислорода и начать загнивать.

Ошибка №4. Использовать слишком горячую или холодную воду.

В природе растения обычно не сталкиваются с водой, температура которой заметно отличается от температуры окружающей среды. Поэтому слишком горячая или холодная вода может вызвать стресс у корней.

Ошибка №5. Поливать, не проверив почву.

Перед каждым поливом убедитесь, что растение действительно нуждается во влаге. По словам Хэнкока, большинство комнатных растений легче переносят небольшую просушку, чем избыток воды.

Как писал Главред, с наступлением первых холодных ночей владельцам балконных растений стоит внимательно следить за температурой. Для некоторых популярных культур ночное похолодание может стать причиной серьезного стресса или даже необратимых повреждений. Читайте - Какие вазоны нельзя оставлять на балконе, когда ночная температура падает до +10°С.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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