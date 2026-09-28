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Что лучше для пюре - молоко или сливки: шеф-повара дали неожиданный ответ

Дарья Пшеничник
28 сентября 2026, 16:29
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Профессионалы объяснили, почему слишком жирная основа делает блюдо густым, и назвали точные пропорции молока на килограмм картофеля.
Что лучше для пюре — молоко или сливки: шеф-повара дали неожиданный ответ
Как приготовить идеальное пюре / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему профессионалы отказываются от сливок
  • Сколько молока нужно на 450 г картофеля
  • Чем разминать картофель вместо блендера

Три профессиональных шеф-повара единодушно отказались от сливок в пользу обычного молока в картофельном пюре - несмотря на распространенное убеждение, что более жирная основа автоматически делает блюдо лучше. Идеальная текстура зависит не от насыщенности, а от баланса ингредиентов, и именно избыток жира превращает воздушную массу в плотную, сообщает Simply Recipes.

Автор кулинарных книг и основательница Cooking in the Keys, бывшая шеф-повар сети Whole Foods Фелис Кауфман для повседневного пюре берет цельное молоко, "потому что оно делает его кремовым, но не тяжелым", - отмечает она.

Сливкам она тоже оставляет место на кухне, однако "для обычного ужина в будний день цельного молока обычно вполне достаточно", - добавляет Кауфман.

Для основательницы и шеф-повара The Forked Spoon Джессики Рендхави этот выбор имеет ещё и личную предысторию.

"Я выросла на пюре, которое всегда готовил мой папа", - заявила она.

Рэндхава подчеркивает и чисто технический аргумент: молоко сохраняет легкость и воздушность, тогда как сливки, по её словам, делают картофель густым и плотным. Для нежной кислинки она добавляет ещё и немного жирной сметаны.

Точные пропорции: сколько жидкости на килограмм картофеля

Универсального соотношения не существует - каждый повар работает со своим набором молочных продуктов, поэтому их схемы следует воспринимать как отдельные рецепты. Рендхава на каждые 450 граммов картофеля вливает 60 мл цельного молока и столько же сметаны.

Кауфман начинает с трёх столовых ложек цельного молока и двух ложек масла, а если масса остаётся густой, доливает ещё молока или несколько ложек отвара, в котором варился картофель. Владелица и кулинарный преподаватель в Inn at Hastings Park Триша Перес Кеннили берет 470 мл молока жирностью 2% на каждые 2,3 кг картофеля - чуть меньше 120 мл на 450 граммов - и дополняет блюдо маслом и сливочным сыром.

Такой комбинации, убеждена Перес Кеннили, достаточно, чтобы в пюре было "достаточно жира, чтобы придать картофелю аппетитный аромат", а сливочный сыр и масло она добавляет "для насыщенного вкуса с кислинкой". Для особого случая она всё же может позволить себе сливки - ни одна из трёх поваров не отказалась от них полностью.

Главная техническая ошибка на кухне

Отдельный риск создает не состав, а способ обработки: холодная жидкость заставляет дольше работать с массой, а чрезмерное механическое воздействие разрушает структуру продукта. Именно поэтому Перес Кеннили советует подогревать молоко заранее - тёплые ингредиенты смешиваются легче.

"Слишком длительное взбивание картофеля, - объясняет она, - разрушает содержащийся в ней крахмал, создавая почти клейкую субстанцию", - предупреждает Перес Кеннили.

Кауфман после слива воды возвращает картофель в кастрюлю на слабый огонь на минуту-две, чтобы подсушить его, и только потом постепенно вливает теплое молоко, разминает до нужной консистенции и в конце добавляет масло и приправы.

Что касается инструментов, профессионалы категоричны: работать следует ручной толкушкой, которая позволяет контролировать процесс, или прессом для картофеля. Кухонный комбайн и блендер шеф-повара использовать не рекомендуют.

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Об источнике: Simply Recipes

Сайт Simply Recipes был основан в 2003 году Элизой Бауэр как блог семейных рецептов. Изначально проект был способом восстановить силы после болезни. Со временем он превратился в один из самых популярных кулинарных сайтов, включающий более 3 000 проверенных рецептов, справочников и планов питания.

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