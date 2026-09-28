"Чан с кипящей смолой": журналистка из РФ пожелала Соседову гореть в аду

Божена Рынска отметила неприятный и лицемерный характер умершего путиниста Соседова.

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Божена Рынска про Соседова / Коллаж Главред, фото Spletnik

Кратко:

Что сказала журналистка

Что она припомнила артисту

Российская журналистка Божена Рынска, которая осудила полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, уехала из РФ и поселилась в Латвии, прокомментировала смерть путинского лизоблюда Сергея Соседова.

Как известно, музыкальный продюсер упал на лестнице и получил травму головы, несовместимую с жизнью.

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Умер путинист Сергей Соседов / Фото Стархит

По словам Рынски, которую цитируют российские пропагандисты, покойный не заслуживает сочувствия. Она назвала Соседова "человеком-дрянцом", припомнив ему критику в адрес Аллы Пугачевой.

"А Сергей Соседов ваш, по которому вся лента скорбит, - Пугачеву подтравливал, и вообще, человек-дрянцо. Так что, скатертью дорожка, его там чан с кипящей смолой уже заждался", - заявила Рынска.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее оголтелый путинист Сергей Соседов, который пасся в Украине и был участником многих шоу, оскорбил певицу Аллу Пугачеву и жестоко за это поплатился.

Ранее также российские судебно-медицинские эксперты установили предварительную причину смерти телеведущего-путиниста и музыкального критика Сергея Соседова.

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О персоне: Сергей Соседов Сергей Соседов - российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов террористической Москвы. С 2010 по 2015 год был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор" на украинском канале СТБ. После того, как Росстя напала на Украину, Соседов поддержал вторжение агрессора и полностью поддержал военные действия.

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