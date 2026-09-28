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Взрывы, "прилеты" и пожары: дроны массированно атаковали Кубань

Анна Косик
28 сентября 2026, 08:03
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Известно как минимум об одном важном объекте, подвергшемся атаке БПЛА.
Взрывы,
Над нефтебазой в станице Павловской поднялся густой дым / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Главное:

  • На Кубани ночью прогремели взрывы
  • В результате атаки зафиксированы попадания по территории нефтебазы
  • Павловская нефтебаза подверглась повторной атаке

В ночь на 28 сентября Краснодарский край страны-агрессора России подвергся масштабной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах.

По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, уже известно о как минимум одной пораженной цели в результате налета БПЛА. Речь идет о площадке Павловской нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов.

видео дня

"Что касается производственной базы, резервуарный парк состоит из 11 резервуаров общим объемом около 7 900 м³, причем самый большой отдельный резервуар имеет объем 1 000 м³. Нефтебаза принимает и отгружает топливо железнодорожным и автомобильным транспортом", - отметил Андрющенко.

Он также отметил, что эта нефтебаза подверглась повторному удару. В прошлый раз беспилотники атаковали её в ночь на 6 июля 2024 года.

Взрывы,
Скриншот из Telegram-канала Главред

Видео последствий атаки на Краснодарский край РФ можно просмотреть в нашем Telegram-канале по ссылке.

Возможности Украины наносить удары на большие расстояния по РФ растут

Главред писал, что политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал удары Украины на большие расстояния вглубь территории России. Он отметил, что такие атаки являются демонстрацией западным партнерам, прежде всего США, растущих возможностей Украины.

В частности, первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие. Поэтому возможности Украины в этой сфере нарастают, о чем свидетельствуют массированные удары по целям РФ.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в ночь на 26 сентября нанесли удары по оптико-механическому заводу в Азове Ростовской области РФ, Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и российскому ЗРГК "Панцирь-С2".

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что в ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее сообщалось, что Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпром нефти", полностью остановил переработку нефти после украинской атаки дронами 20 сентября.

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О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своём Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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