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Европа начала реагировать на угрозы Путина: кто готов вступить в войну с Россией

Сергей Кущ
27 сентября 2026, 15:02
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Особенно серьезно к потенциальной угрозе относятся государства, непосредственно граничащие с Россией или находящиеся рядом с ней.
Европа начала реагировать на угрозы Путина
Европа начала реагировать на угрозы Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот

Главное из заявления:

  • В Европе усиливается осознание российской угрозы
  • Страны НАТО по-разному оценивают степень возможной опасности
  • В Польше тема безопасности стала частью политической борьбы

Резко отличающиеся заявления европейских лидеров по поводу безопасности, России и возможного участия стран НАТО в военном конфликте отражают одновременно растущее осознание российской угрозы и внутреннюю политическую борьбу в отдельных государствах Европы.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

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В последние недели дискуссия о безопасности особенно обострилась на восточном фланге НАТО. Премьер-министр Польши Дональд Туск публично предупреждал о риске российских гибридных атак с использованием беспилотников или ракет против государств Альянса, поддерживающих Украину. При этом он отмечал, что речь не идет о признаках подготовки классического российского вторжения.

На другом полюсе оказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы не допустить вовлечения Словакии в военный конфликт, в том числе в контексте возможного применения пятой статьи Североатлантического договора.

Европа по-разному оценивает российскую угрозу

По мнению Розумного, искать единую причину столь разных заявлений европейских политиков не стоит. Ситуация внутри Польши значительно отличается от происходящего в Словакии или Венгрии. Однако определенная общая тенденция все же существует.

"В значительной степени она связана с осознанием новой российской угрозы, от которой наши западные соседи, очевидно, отвыкли еще со времен коммунистического режима", - заявил эксперт.

По его словам, в течение длительного периода в Европе существовало представление, что Россия больше не представляет серьезной военной угрозы европейским государствам. Теперь это восприятие постепенно меняется.

"Казалось, что Россия уже не представляет угрозы. А сейчас эта угроза становится все более очевидной, но не для всех в равной степени. Для кого-то больше, для кого-то меньше", - отметил Розумный.

Особенно серьезно к потенциальной угрозе относятся государства, непосредственно граничащие с Россией или находящиеся рядом с ней.

Розумный обратил внимание, что таких острых внутренних споров, как в Польше, значительно меньше в странах Балтии и Финляндии.

"Они значительно ближе и, так сказать, ощущают эту угрозу у себя под боком", - пояснил эксперт.

Почему в Польше возникли острые споры

Отдельная ситуация, по словам Розумного, сложилась в Польше, где вопросы внешней политики и национальной безопасности оказались тесно связаны с внутренним политическим противостоянием.

Эксперт считает, что реальные опасения относительно России накладываются на борьбу польских политических сил между собой.

"В Польше ситуация осложняется острой внутриполитической борьбой, которая обострилась как раз вокруг нескольких таких моментов. Внешняя политика и обороноспособность страны входят в число этих актуальных тем", - рассказал Розумный.

В результате заявления польских политиков необходимо рассматривать сразу в двух измерениях. С одной стороны, существует реальный вопрос обеспечения безопасности государства. С другой - политики учитывают реакцию своих избирателей и стремятся укрепить собственные позиции.

Российская угроза становится частью внутренней политики

Розумный подчеркнул, что реакция политиков определяется не только оценкой возможных действий России.

По его словам, вопросы обороны и отношений с Москвой становятся инструментами внутренней политической конкуренции.

"Угроза существует, но политики реагируют на нее по-разному и при этом пытаются в определенной степени преследовать эгоистические интересы", - заявил эксперт.

Он пояснил, что речь идет о стремлении получить дополнительные политические дивиденды, заручиться поддержкой определенных групп избирателей и выгоднее выглядеть на фоне конкурентов.

Угроза РФ для НАТО

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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