В Киеве гремели взрывы, РФ била дронами: что известно о раненых и "прилетах"

В Соломенском районе БПЛА упал на открытой территории. Взрывной волной поврежден 5-этажный дом – выбиты окна, поврежден фасад.

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В Киеве прогремели новые взрывы / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Повреждена жилая застройка в Соломенском и Шевченковском районах

В результате атаки БПЛА пострадала женщина

В результате атаки российских беспилотников в столице зафиксированы повреждения жилой застройки в Соломенском и Шевченковском районах Киева.

"В Соломенском районе БПЛА упал на открытой территории. Взрывной волной поврежден 5-этажный дом – выбиты окна, поврежден фасад здания. В Шевченковском районе, по предварительным данным, БПЛА попал в незаселенный жилой дом", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко. видео дня

Информация о возможных пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на местах происшествий.

/ Инфографика: Главред

Подробности удара РФ по Киеву

В ГСЧС Украины сообщили об одной пострадавшей в результате удара РФ по Киеву.

Сообщается, что женщина пострадала в результате вражеской атаки. В Соломенском районе в результате российского обстрела поврежден фасад пятиэтажного жилого дома. На месте работала также аварийная газовая служба.

"Спасатели деблокировали двери, поврежденные взрывной волной. Пострадавшую женщину передали медикам. В Шевченковском районе в результате атаки беспилотника произошел пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, Россия атаковала западные области Украины. Вблизи международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. После удара на территории АЗС разразился масштабный пожар.

Напомним, российские беспилотники атаковали Тернополь. В городе прогремела серия взрывов, есть попадания в объекты инфраструктуры. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске в результате атаки РФ поврежден многоквартирный дом, по предварительным данным, один человек получил травмы. В Хмельницкой области обломки сбитого российского дрона упали на территорию предприятия, где возник пожар.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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