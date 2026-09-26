Украину накрыло долгожданное потепление, но радоваться рано: чем разочарует погода

Синоптики предупредили украинцев о дождях и туманах в ряде областей.

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Прогноз погоды в Украине на 27–28 сентября / фото: УНИАН

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Где в Украине 27 и 28 сентября ожидаются дожди

Как изменится температура в Украине

Где синоптики прогнозируют туманы

Погоду в Украине 27 и 28 сентября будет определять область пониженного давления. Из-за этого значительных осадков в большинстве областей синоптики не прогнозируют. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Только завтра, 27 сентября, атмосферный фронт с Черного моря будет влиять на погоду в восточных областях, а днем - также в Днепропетровской области. Там ожидаются дожди.

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"28 сентября циклоническая активность над Черным морем охватит южную часть Украины. В южной части ожидаются умеренные, ночью в Харьковской и Днепропетровской областях - небольшие дожди. Также обратите внимание, что в понедельник на западе Украины ночью и утром может образовываться туман", - добавили синоптики.

Как изменится температура в Украине

Температурный режим в большинстве областей Украины также изменится. Несмотря на прохладные ночи, дневные температуры приятно удивят украинцев.

27 сентября ночью ожидается +4+9 градусов, на юге и юго-востоке до +13 градусов. В Карпатах будет значительно холоднее: 0+5 градусов. Днем по всей Украине синоптики прогнозируют +16+21 градус.

Погода в Украине 27 сентября / фото: скриншот с meteoprog

28 сентября ночью в западных, северных и Винницкой областях ожидается +4+9 градусов. В остальных регионах будет +8+13 градусов. Днем в большинстве областей температура будет колебаться в пределах +16+21 градуса. В Карпатах синоптики прогнозируют ночью 0+5 градусов, днем до +10+15 градусов.

Погода в Украине 28 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в большинстве регионов Украины до конца недели ожидается устойчивая, умеренно теплая погода без значительных осадков. В некоторых областях ночью и утром возможен туман.

Ранее сообщалось, что 26 и 27 сентября в Киеве ожидается теплая погода с дневной температурой воздуха до +19 градусов. Утром и вечером будет прохладнее, около +10–+12 градусов.

Накануне стало известно, что зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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