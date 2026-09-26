Отнюдь не "цветная капуста": как правильно назвать популярный овощ на украинском

Вы узнаете:
- Как правильно назвать "цветную капусту" на украинском языке
- Откуда взялась "цветная капуста"
- Когда слово "кольорові" уместно
Нормативным названием овоща в украинском языке является "цвітна капуста" - вариант "кольорова капуста", который часто встречается в разговорной речи, в словарях не фиксируется. Ошибка возникла из-за дословного перевода русского аналога, сообщает ТСН.
Происхождение названия не имеет никакого отношения к окраске овоща. В пищу употребляют плотное соцветие, образованное укороченными и утолщенными цветоносными побегами, поэтому корнем слова является "цвіт", а не "колір".
Так же трактует название и академическая лексикография.
"Сорт капусти, суцвіття якого вживається в їжу", - так определена цветная капуста в "Словаре украинского языка".
Откуда взялась "кольорова капуста"
Причина путаницы - в многозначности русского прилагательного, которое в украинском языке имеет два разных соответствия в зависимости от контекста. Механический перевод русского "цветная капуста" дал вариант с корнем "колір", хотя речь идет о совершенно другом признаке растения.
Когда "кольоровий" всё же уместен
Само по себе это слово остается вполне нормативным и никаких ограничений в употреблении не имеет. Проблема лишь в конкретном словосочетании, где оно искажает смысл названия.
Корректной является, например, конструкция "кольорові сорти цвітної капусти" - если речь идет непосредственно об окраске. Ведь этот овощ бывает не только белым: существуют зеленые, желтые, фиолетовые и оранжевые разновидности.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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