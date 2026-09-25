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Стилистка показала лучшие цветовые сочетания осени 2026: 5 главных трендов

Кристина Трохимчук
25 сентября 2026, 15:40
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Стилист Натали Парваз назвала пять удачных цветовых сочетаний на осень 2026 года.
Кольорові поєднання на осінь 2026
Цветовые сочетания на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: скрин с видео; instagram.com, jeanne_andreaa

Вы узнаете:

  • Какие цветовые сочетания в моде осенью 2026 года
  • С чем сочетать красный, шоколадный и молочный цвета
  • Какие модные цвета осени 2026 года можно комбинировать в одном образе

Удачно подобранная цветовая палитра на осень 2026 года может сделать интересным даже образ из базовых вещей. Главред расскажет о пяти сочетаниях, которые стоит попробовать в этом сезоне.

С чем сочетать красный цвет осенью 2026

Одним из ярких вариантов для осеннего гардероба станет сочетание красного с шоколадным, считает стилистка Натали Парваз. Насыщенный красный создает заметный акцент, тогда как глубокий коричневый оттенок помогает сохранить теплую осеннюю палитру.

видео дня

"Красный плюс шоколадный. Очень теплое и выразительное сочетание, которое сразу делает образ интереснее", - рассказала Натали Парваз.

Такую комбинацию можно использовать в разных пропорциях, выбирая один из цветов в качестве основного, а второй - акцентного.

Красный и коричневый
Красный и коричневый / скриншот из видео

С чем сочетать темно-синий цвет осенью

Для более сдержанных образов стилистка предлагает сочетать темно-синий с молочным. Оба оттенка выглядят спокойно, а их сочетание создает выразительный контраст между темной и светлой частями комплекта.

"Темно-синий плюс молочный. Спокойная и очень стильная комбинация, которая всегда выглядит дорого", - отметила стилистка.

Такое сочетание подойдет тем, кто предпочитает лаконичную палитру и не хочет использовать слишком яркие цвета в осеннем гардеробе.

Синий и молочный
Синий и молочный / скриншот из видео

Как сочетать серый и красный в образе

Еще один способ добавить красный в осенний образ - сочетать его с серым. Нейтральный оттенок в этом случае помогает сбалансировать насыщенность яркого цвета.

"Серый плюс красный. Серый прекрасно уравновешивает яркий красный, поэтому образ получается акцентным, но не перегруженным", - пояснила Парваз.

Благодаря такому принципу красный может оставаться главным акцентом образа, не делая его слишком ярким.

Серый и красный
Серый и красный / скриншот из видео

С чем сочетать шоколадный цвет

Шоколадный цвет можно носить не только с насыщенным красным. Для более мягкого осеннего образа Натали Парваз советует добавить к нему молочный оттенок.

"Шоколадный плюс молочный. Одно из самых красивых осенних сочетаний. Мягкое, тёплое и очень гармоничное", - рассказала стилистка.

Эта комбинация позволяет построить весь образ на тёплых природных оттенках и смягчить контраст, который обычно создаёт чёрный цвет.

Коричневый и молочный
Коричневый и молочный / скриншот из видео

С чем носить оранжевый цвет осенью 2026

Наиболее ярко осеннее настроение, по словам стилистки, передает сочетание оранжевого и коричневого. Оба цвета относятся к теплой палитре, но разница в их насыщенности помогает сделать образ интереснее.

"Оранжевый плюс коричневый. Максимально осенняя комбинация, которая выглядит тепло, насыщенно и очень эффектно", - отметила Натали Парваз.

Оранжевый и коричневый
Оранжевый и коричневый / скриншот из видео

Цвета осени 2026 - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: Натали Парваз

Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.

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