Стилистка показала лучшие цветовые сочетания осени 2026: 5 главных трендов

Вы узнаете:
- Какие цветовые сочетания в моде осенью 2026 года
- С чем сочетать красный, шоколадный и молочный цвета
- Какие модные цвета осени 2026 года можно комбинировать в одном образе
Удачно подобранная цветовая палитра на осень 2026 года может сделать интересным даже образ из базовых вещей. Главред расскажет о пяти сочетаниях, которые стоит попробовать в этом сезоне.
С чем сочетать красный цвет осенью 2026
Одним из ярких вариантов для осеннего гардероба станет сочетание красного с шоколадным, считает стилистка Натали Парваз. Насыщенный красный создает заметный акцент, тогда как глубокий коричневый оттенок помогает сохранить теплую осеннюю палитру.
"Красный плюс шоколадный. Очень теплое и выразительное сочетание, которое сразу делает образ интереснее", - рассказала Натали Парваз.
Такую комбинацию можно использовать в разных пропорциях, выбирая один из цветов в качестве основного, а второй - акцентного.
С чем сочетать темно-синий цвет осенью
Для более сдержанных образов стилистка предлагает сочетать темно-синий с молочным. Оба оттенка выглядят спокойно, а их сочетание создает выразительный контраст между темной и светлой частями комплекта.
"Темно-синий плюс молочный. Спокойная и очень стильная комбинация, которая всегда выглядит дорого", - отметила стилистка.
Такое сочетание подойдет тем, кто предпочитает лаконичную палитру и не хочет использовать слишком яркие цвета в осеннем гардеробе.
Как сочетать серый и красный в образе
Еще один способ добавить красный в осенний образ - сочетать его с серым. Нейтральный оттенок в этом случае помогает сбалансировать насыщенность яркого цвета.
"Серый плюс красный. Серый прекрасно уравновешивает яркий красный, поэтому образ получается акцентным, но не перегруженным", - пояснила Парваз.
Благодаря такому принципу красный может оставаться главным акцентом образа, не делая его слишком ярким.
С чем сочетать шоколадный цвет
Шоколадный цвет можно носить не только с насыщенным красным. Для более мягкого осеннего образа Натали Парваз советует добавить к нему молочный оттенок.
"Шоколадный плюс молочный. Одно из самых красивых осенних сочетаний. Мягкое, тёплое и очень гармоничное", - рассказала стилистка.
Эта комбинация позволяет построить весь образ на тёплых природных оттенках и смягчить контраст, который обычно создаёт чёрный цвет.
С чем носить оранжевый цвет осенью 2026
Наиболее ярко осеннее настроение, по словам стилистки, передает сочетание оранжевого и коричневого. Оба цвета относятся к теплой палитре, но разница в их насыщенности помогает сделать образ интереснее.
"Оранжевый плюс коричневый. Максимально осенняя комбинация, которая выглядит тепло, насыщенно и очень эффектно", - отметила Натали Парваз.
Цвета осени 2026 - советы стилиста смотрите здесь.
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Об источнике: Натали Парваз
Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.
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