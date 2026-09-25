Одежда высохнет гораздо быстрее без сушилки — что нужно сделать

Осенью и зимой высушить белье в помещении бывает сложно, однако несколько простых хитростей помогут сократить время сушки.

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Как быстро высушить белье без сушилки / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как ускорить сушку белья после стирки

Какой простой метод поможет удалить лишнюю влагу

Как правильно развешивать вещи для быстрого высыхания

Осенью и зимой высушить белье в домашних условиях может быть непросто, особенно если нет сушильной машины. В то же время есть несколько простых способов, которые помогут ускорить процесс без дополнительных затрат.

Главред выяснил, какие простые методы помогут быстрее высушить одежду без сушильной машины.

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Как дополнительный отжим помогает быстрее высушить белье

Эксперты по стирке на сайте Express.co.uk советуют обратить внимание на количество воды, остающейся в вещах после стирки, а также на циркуляцию воздуха во время сушки.

Первый шаг нужно сделать ещё до того, как достать вещи из стиральной машины. Эксперты советуют запустить дополнительный цикл отжима, чтобы удалить как можно больше воды. По их словам, это может существенно сократить время последующей сушки.

Как высушить одежду с помощью полотенца

Если вещь очень мокрая, можно воспользоваться обычным сухим полотенцем. Для этого нужно разложить его на ровной поверхности, положить сверху влажную одежду и плотно свернуть всё вместе.

После этого на полотенце нужно надавить или слегка его скрутить. Ткань впитает часть лишней влаги, после чего одежду можно развесить на сушилке.

Этот способ особенно хорошо подходит для футболок, спортивной одежды и других легких вещей.

Как правильно развешивать белье

Во время сушки важно оставлять достаточно пространства между вещами. Если одежда висит слишком близко друг к другу, воздух не циркулирует должным образом, и белье сохнет дольше.

Джинсы, свитера и другие толстые вещи эксперты советуют раскладывать на нескольких перекладинах сушилки, чтобы воздух поступал к ткани с разных сторон.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Как ускорить сушку с помощью воздуха

Циркуляция воздуха помогает влаге быстрее испаряться. Поэтому рядом с сушилкой можно поставить вентилятор.

Еще один вариант - использовать осушитель воздуха. Если таких приборов нет, стоит хотя бы открыть окно, чтобы улучшить вентиляцию.

Во время сушки в помещении важно не допускать чрезмерного накопления влаги, поскольку это может способствовать появлению плесени и неприятного запаха.

Как салатный спинер поможет высушить мелкие вещи

Для небольших вещей, в частности носков, нижнего белья или деликатной одежды, можно использовать салатный центрифуг. Быстрое вращение помогает удалить лишнюю воду эффективнее, чем обычное ручное отжимание. После этого вещь можно развесить для окончательной сушки.

Где лучше всего сушить белье

Если погода позволяет, белье быстрее всего высохнет на свежем воздухе. Солнце и ветер помогают влаге испаряться.

Если сушить вещи нужно в помещении, лучше выбрать комнату с хорошей вентиляцией. Например, подойдет ванная комната или прачечная, если там есть вытяжной вентилятор или возможность открыть окно.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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