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Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме завершились - говорили ли об Украине

Юрий Берендий
24 сентября 2026, 21:46
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Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры. Что обсудили президенты США и Китая, говорили ли они о войне в Украине и какие заявления прозвучали после встречи.
О чем говорили Трамп и Си Цзиньпин - основные заявления лидеров стран
О чем говорили Трамп и Си Цзиньпин - основные заявления лидеров стран / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • О чем говорили Трамп и Си Цзиньпин
  • Какие противоречия возникли в ходе переговоров
  • Обсуждали ли лидеры Китая и США войну РФ против Украины

Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили переговоры в Белом доме. Лидеры США и Китая обсудили торговлю, Тайвань, искусственный интеллект и ситуацию вокруг Ирана. При этом в публичной части встречи Украина и российско-украинская война отдельно не упоминались.

Поднимали ли Трамп и Си вопрос войны РФ против Украины за закрытыми дверями - пока неизвестно. Главред собрал основные заявления лидеров и первые подробности переговоров.

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Что Трамп и Си Цзиньпин обсудили во время встречи в Белом доме

Перед началом расширенной встречи Дональд Трамп говорил о прогрессе в решении вопросов между двумя странами, торговых отношениях, доступе американских производителей к китайскому рынку, безопасности, технологиях и искусственном интеллекте.

Президент США также подчеркнул важность взаимодействия между Вашингтоном и Пекином и связал решения в сфере торговли, технологий и безопасности с перспективой долгосрочной стабильности.

"Решения, принятые сегодня в этих сферах, могут способствовать миру и процветанию на десятилетия вперед", - сказал Трамп, передает Укринформ.

По завершении встречи американский президент положительно оценил переговоры с китайским лидером. По его словам, беседа прошла хорошо, а отношения между двумя странами остаются важным направлением для Вашингтона.

"Наши две страны действительно делают одно и то же - и мы очень гордимся этим и нашими отношениями", - заявил Трамп.

Что заявил Си Цзиньпин в ходе переговоров

Китайская сторона в ходе переговоров отдельно акцентировала внимание на вопросе Тайваня и будущем китайско-американских отношений. Си Цзиньпин призвал Вашингтон осторожно подходить к тайваньскому вопросу и противодействовать сторонникам независимости острова. Об этом сообщил официальный англоязычный портал Государственного совета КНР.

Пекин также подчеркнул неизменность своей позиции в отношении территориальной целостности Китая. В китайском сообщении о переговорах отдельно говорилось о необходимости построения более стабильных отношений с США и снижения риска стратегического противостояния.

Китайский лидер призвал стороны сформировать новую модель взаимодействия, которая, по его словам, должна опираться на стратегическую стабильность.

"Новая концепция отражает реальное состояние китайско-американских отношений, воплощает надежды на будущее и является важным шагом вперед для обеих стран в поиске правильного пути взаимодействия", - заявил Си Цзиньпин.

Еще одним направлением стала ситуация вокруг США и Ирана. Си высказался за возвращение Вашингтона и Тегерана к переговорному процессу и поддержал возобновление договоренностей, связанных с прекращением боевых действий и ядерной проблематикой.

"Китай выступает за возвращение США и Ирана к временному соглашению, согласованному в июне", - заявил Си Цзиньпин.

НАТО vs
НАТО против "Оси зла" / Инфографика: Главред

Обсуждали ли Трамп и Си Цзиньпин войну в Украине

Несмотря на ожидания относительно возможного обсуждения российско-украинской войны, в публичной части переговоров отдельного сигнала по Украине не прозвучало.

В выступлениях Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также в сообщениях о закрытой части встречи, представленных в доступных материалах, тема российско-украинской войны не упоминалась. В то же время отсутствие публичных заявлений не дает оснований утверждать, что этот вопрос вообще не поднимался в ходе закрытой беседы.

Вместо этого стороны уделили значительное внимание Тайваню. Пекин считает остров частью Китая и выступает против его независимости, тогда как США поддерживают способность Тайваня к самообороне, не занимая официальной позиции относительно его суверенного статуса.

Китай также на протяжении длительного времени призывает Вашингтон прекратить продажу вооружений Тайваню. Этот вопрос остается одним из самых сложных в отношениях двух государств.

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Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Какие противоречия между США и Китаем остаются

По данным Reuters, тайваньский вопрос оставался одним из самых сложных пунктов двустороннего диалога.

Отдельно агентство обратило внимание на позицию Трампа относительно поставок оружия Тайваню. После своего предыдущего визита в Китай американский президент заявлял о приостановке поставок на сумму около 14 миллиардов долларов, назвав это рычагом в переговорах.

"В ходе этого визита мы также обсудим актуальные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и "суперинтеллекта", - сказал Трамп.

Си Цзиньпин, в свою очередь, говорил о необходимости контролировать конкуренцию между двумя государствами и поддерживать каналы военного диалога. Китайский лидер также заявил, что американские компании остаются желанными гостями в Китае, а китайский бизнес ожидает справедливого отношения в США.

"Ловушку Фукидида можно преодолеть", - сказал Си Цзиньпин.

Reuters также сообщал о возможности сохранения торгового перемирия и дальнейшего изучения рисков, связанных с искусственным интеллектом. В то же время разногласия по поводу Тайваня, экспорта технологий и ИИ остаются факторами потенциальной напряженности между Вашингтоном и Пекином.

О чем могли договариваться в сфере торговли и технологий

Экономические вопросы стали одним из ключевых направлений переговоров. Среди возможных договоренностей называли снижение отдельных пошлин, борьбу с наркотрафиком и расширение контактов между военными ведомствами.

Особое внимание стороны уделили искусственному интеллекту. Трамп заявлял об обсуждении "суперинтеллекта", при этом не демонстрируя готовности к новым масштабным регуляторным ограничениям.

"Суперинтеллект (SI) станет важной темой обсуждения, но я хочу оставить всё именно так, как есть", - написал Трамп.

Си Цзиньпин во время встречи сделал другой акцент, заявив об ответственности двух государств за развитие и управление искусственным интеллектом. По его словам, технологическое развитие должно оставаться под контролем человека.

"Обе страны обладают возможностями и несут ответственность за развитие и управление искусственным интеллектом на благо человечества", - заявил китайский лидер.

В то же время Reuters отмечает, что конкуренция США и Китая в технологической сфере может ограничить масштаб потенциальных договоренностей. Отдельной проблемой остаются американские экспортные ограничения в отношении передовых технологий, которые Пекин стремится ослабить.

Трамп и Си Цзиньпин
Трамп и Си Цзиньпин / Скриншот

Как Андрей Смолий оценивает влияние переговоров Трампа и Си на войну в Украине

Политический обозреватель Андрей Смолий считает, что сама логика американо-китайского саммита была сосредоточена прежде всего на других вопросах - экономических отношениях, Иране и ядерной проблематике.

По его словам, для Пекина активное вмешательство в процесс завершения российско-украинской войны не является очевидным стратегическим приоритетом. В то же время Вашингтон может пытаться договариваться с Китаем о более широком круге глобальных проблем, в которых украинская тема не обязательно будет занимать центральное место.

"Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина точно никак не повлияет и не ускорит окончание российско-украинской войны", - заявил Смолий в эфире "Эспрессо".

По словам аналитика, главной задачей Трампа в Вашингтоне было достижение договоренностей с Китаем по Ирану, ядерной проблематике, финансовым вопросам и торговле.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Украинская тема, по его оценке, может затронуться лишь вскользь, если лидеры коснутся более широкого комплекса вопросов международной безопасности.

"Украина вряд ли станет предметом переговоров между Трампом и Си Цзиньпином. Вскользь российско-украинская война может упоминаться на этих переговорах", - добавил Смолий.

Почему Вадим Денисенко считает переговоры Трампа и Си важными для Украины

Руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко обратил внимание на то, что Украина напрямую не участвует в переговорах между Вашингтоном и Пекином. По его мнению, Киев в значительной степени зависит от того, захочет ли сам Трамп поднять перед Си вопрос о войне и предложить Китаю определенные стимулы для участия в мирном процессе.

Он также указал на отсутствие прямых контактов украинского руководства с высшим политическим руководством КНР в течение длительного времени.

"Но для Трампа в этих переговорах самое важное - сохранить нынешний торговый статус-кво. На втором месте - решить вопрос с Ираном и проблемы с хуситами. Украина занимает условное третье место", - отмечал Денисенко в посте в Facebook.

По его оценке, потенциальное вовлечение Китая в украинский вопрос потребовало бы отдельного дипломатического шага со стороны президента США и определенных стимулов для Пекина. Среди возможных вариантов он называл расширение доступа китайских товаров на американский рынок.

"Для того чтобы Китай вмешался в нашу ситуацию, нужна личная просьба Трампа и какие-то уступки с его стороны. Пойдет ли он на это? Мы не знаем", - заявлял Вадим Денисенко.

Аналитик обращает внимание и на то, что у Китая есть собственное видение Украины и её места в глобальной системе. Для Пекина важны не только вопросы безопасности, но и будущая конфигурация торговли между Китаем, Европейским союзом и США. Украина при этом рассматривается китайской стороной также с точки зрения географии, Черного моря и будущих торговых маршрутов.

По словам Денисенко, одним из немногих факторов, которые могут иметь для Пекина стратегическую ценность в украинском контексте, является выход Украины к Черному морю. Он считает, что смена контроля над черноморским побережьем может повлиять на региональный баланс, а потому у Китая есть свои причины внимательно следить за развитием ситуации.

"И Китай не заинтересован в том, чтобы Россия захватила Одессу, потому что это изменит баланс сил в черноморском регионе и создаст угрозу для Каспийского региона", - отметил Денисенко.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных информационных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

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