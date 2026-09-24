Вкус будет как в дорогой кофейне: что нужно добавить в кофе вместо сахара

Превратить растворимый кофе в бархатистый и ароматный напиток можно с помощью одного ингредиента, который есть на каждой кухне.

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Растворимый кофе станет намного вкуснее, если добавить один ингредиент / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как сделать растворимый кофе вкуснее

Какой ингредиент поможет убрать горечь

Сколько соли добавлять в кофе

Растворимый кофе часто становится быстрым вариантом для тех, кто спешит по утрам. Однако напиток может иметь горький или неприятный вкус. Сделать его более приятным можно с помощью простого ингредиента, который найдется практически на каждой кухне.

Главред выяснил, как сделать растворимый кофе вкуснее и избавиться от его горечи с помощью простого ингредиента.

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Как сделать растворимый кофе вкуснее

YouTube-блогер MarionOutdoors поделился советом, который изначально был предназначен для приготовления кофе во время походов, но его легко применить и дома. Блогер советует сначала растворить кофе в небольшом количестве холодной воды и хорошо перемешать, чтобы образовалась однородная паста. После этого нужно добавить щепотку соли и залить смесь горячей водой.

Именно соль помогает уменьшить горечь напитка и сделать его вкус мягче. Такой способ не требует много времени и не меняет привычный процесс приготовления утреннего кофе.

Приготовление растворимого кофе / Фото: скриншот

Видео о секретах приготовления растворимого кофе можно посмотреть по ссылке.

Сколько соли добавлять в кофе

Добавление соли в кофе стало известно благодаря американскому шеф-повару и телеведущему Алтону Брауну. Еще в 2009 году он советовал использовать этот простой трюк при приготовлении напитка.

По его рекомендации, на каждые две чайные ложки молотого кофе нужно добавлять примерно половину чайной ложки соли. Браун объяснял, что соль не только уменьшает горечь, но и может сгладить неприятный вкус воды.

В то же время использовать большое количество соли не стоит. Чрезмерное потребление натрия может негативно влиять на здоровье, в частности быть нежелательным для людей с повышенным артериальным давлением.

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Об авторе: Marion Outdoors Marion Outdoors - YouTube-канал американского автора, работающего под псевдонимом Coach. Он создает контент о туризме, пеших походах, кемпинге и снаряжении для активного отдыха, а также делится практическими советами для путешественников. Автор также ведёт страницы в Instagram и TikTok и развивает собственный проект Marion Outdoors, связанный с товарами для походов.

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