Только соды недостаточно: чем заменить разрыхлитель в выпечке

Вы узнаете:
- Как за минуту приготовить разрыхлитель для выпечки
- Какие продукты нужны для домашнего заменителя разрыхлителя
Разрыхлитель - важный ингредиент для многих видов выпечки, ведь он помогает тесту стать более пышным и воздушным. Но бывает так, что магазинного разрыхлителя дома нет.
Главред узнал, как приготовить его самостоятельно из простых продуктов. Об этом на своём YouTube-канале рассказал украинский шеф-повар Роман Емец.
Как приготовить домашний разрыхлитель
Для приготовления домашнего разрыхлителя понадобятся всего три ингредиента. Важно соблюдать указанные пропорции, чтобы смесь правильно работала во время выпечки.
"Нам нужно всего три ингредиента: сода, лимонная кислота и крахмал. Сода придает тесту воздушность. Лимонная кислота активирует соду, чтобы тесто было воздушным и без запаха. Крахмал нужен для того, чтобы смесь не слеживалась", - пояснил повар.
Для домашнего разрыхлителя нужно взять:
- 1 столовую ложку соды
- 2 столовые ложки лимонной кислоты
- 1 столовую ложку крахмала
Все компоненты необходимо тщательно перемешать до получения однородной сухой смеси. Использовать её нужно в таком же количестве, как и магазинный разрыхлитель.
"Одна чайная ложка домашнего разрыхлителя равна одной чайной ложке магазинного", - отметил Емец.
Смотрите видео о том, чем заменить разрыхлитель:
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О персоне: Роман Емец
Роман Емец - профессиональный шеф-повар с 20-летним стажем работы в ресторанах Киева и других регионов Украины. В соцсетях делится простыми рецептами, лайфхаками и секретами приготовления еды.
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