Только соды недостаточно: чем заменить разрыхлитель в выпечке

Повар объяснил, что делать, если дома нет разрыхлителя для теста.

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Как приготовить заменитель разрыхлителя / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как за минуту приготовить разрыхлитель для выпечки

Какие продукты нужны для домашнего заменителя разрыхлителя

Разрыхлитель - важный ингредиент для многих видов выпечки, ведь он помогает тесту стать более пышным и воздушным. Но бывает так, что магазинного разрыхлителя дома нет.

Главред узнал, как приготовить его самостоятельно из простых продуктов. Об этом на своём YouTube-канале рассказал украинский шеф-повар Роман Емец.

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Как приготовить домашний разрыхлитель

Для приготовления домашнего разрыхлителя понадобятся всего три ингредиента. Важно соблюдать указанные пропорции, чтобы смесь правильно работала во время выпечки.

Как заменить соду в выпечке / Инфографика: Главред

"Нам нужно всего три ингредиента: сода, лимонная кислота и крахмал. Сода придает тесту воздушность. Лимонная кислота активирует соду, чтобы тесто было воздушным и без запаха. Крахмал нужен для того, чтобы смесь не слеживалась", - пояснил повар.

Для домашнего разрыхлителя нужно взять:

1 столовую ложку соды

2 столовые ложки лимонной кислоты

1 столовую ложку крахмала

Все компоненты необходимо тщательно перемешать до получения однородной сухой смеси. Использовать её нужно в таком же количестве, как и магазинный разрыхлитель.

"Одна чайная ложка домашнего разрыхлителя равна одной чайной ложке магазинного", - отметил Емец.

Смотрите видео о том, чем заменить разрыхлитель:

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О персоне: Роман Емец Роман Емец - профессиональный шеф-повар с 20-летним стажем работы в ресторанах Киева и других регионов Украины. В соцсетях делится простыми рецептами, лайфхаками и секретами приготовления еды.

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