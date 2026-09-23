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Рубио провел переговоры с Лавровым по Украине - о чем они договорились

Юрий Берендий
23 сентября 2026, 18:26обновлено 23 сентября, 19:05
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Рубио и Лавров провели 52-минутные переговоры в Нью-Йорке. Стороны обсудили войну РФ против Украины, возможное перемирие и саммит Трампа и Путина.
Рубио провел переговоры с Лавровым по Украине — о чем они договорились
Рубио раскрыл подробности встречи с Лавровым - о чем договорились / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Рубио и Лавров провели 52-минутные переговоры
  • Стороны обсудили войну РФ против Украины

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 сентября провели закрытые переговоры в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча длилась 52 минуты. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в эфире Fox News.

Это была уже пятая встреча Рубио и Лаврова с 2025 года. Перед переговорами российский министр заявлял, что планирует выяснить позицию Вашингтона относительно урегулирования войны против Украины и посреднических усилий США.

видео дня

По итогам встречи Рубио сообщил, что стороны отдельно рассмотрели возможность достижения договоренностей об ограниченном прекращении боевых действий в конкретных сферах.

"Обе стороны (Украина и Россия, - ред.) выразили заинтересованность в определенном ограниченном перемирии, которое коснется зерна и энергоносителей. Конечно, это тоже будет нелегко. Но это то, к чему обе стороны выразили заинтересованность", - сказал Рубио.

По словам госсекретаря США, такой формат не будет означать окончания войны. В то же время Вашингтон рассматривает его как возможный способ смягчить отдельные последствия боевых действий для международного сообщества.

"Думаю, президент Зеленский выразил это публично, сделал это вчера во время нашей встречи, а также, как мне кажется, в интервью, которые он дал в течение последних нескольких часов. Поэтому, очевидно, это то, что может произойти. Это не решит проблему войны, но, на мой взгляд, в определенной степени может потенциально ослабить часть глобального давления, которое ощущается в результате этой войны", - отметил Рубио.

Отдельно в ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения США и России, а также взаимодействие в рамках ООН.

По словам Рубио, США пригласили президента России Владимира Путина на саммит "Группы двадцати", который должен состояться в Майами в декабре.

Отдельно Рубио отметил, что вопрос о новом саммите с участием президентов США и России пока не поднимался. По его словам, потенциальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина потребует предварительной подготовки.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Почему Путин не согласится на энергетическое перемирие с Украиной - комментарий эксперта

Россия вряд ли согласится на энергетическое перемирие с Украиной, поскольку Кремль рассматривает удары по энергетической инфраструктуре как способ добиться уступок от Киева. В то же время Украина наращивает возможности для атак на энергетические объекты РФ. Об этом сообщил военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Фабрики новостей.

"Не думаю, что энергетическое перемирие станет нашей реальностью. Путин на самом деле считает, что давление на нашу энергетику может быть действенным аргументом, чтобы заставить нынешнее военно-политическое руководство нашей страны пойти на уступки, фактически на капитуляцию. Ну, а мы с каждым днем всё больше обретаем способность разрушать вражескую энергетическую инфраструктуру", - сказал он.

Отдельно эксперт обратил внимание на проблемы, возникающие в российской топливно-энергетической сфере. По его словам, в отдельных регионах РФ образуются очереди за топливом, а предприятия газодобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей получают повреждения в результате украинских атак.

Это, по его оценке, дополнительно затрудняет поиск компромисса между сторонами. Селезнев отмечает, что позиции Киева и Москвы относительно условий прекращения боевых действий остаются несовместимыми.

"То есть нет общих точек соприкосновения, нет готовности со стороны Москвы идти на определенные компромиссные решения, а это означает, что вряд ли мы будем идти на такие уступки", - сказал эксперт.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический эксперт Валерий Клочок предположил, что Запад может пойти на конкретные уступки в отношении санкций против России ради продвижения переговорного процесса. В частности, по его мнению, США способны временно ослабить ограничения в энергетическом секторе - например, разрешив РФ экспортировать определенные объемы нефти и газа.

Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Владимир Путин в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину. Российский диктатор вновь раскритиковал расширение НАТО и учения Альянса в Балтийском море, отдельно подчеркнув, что главным гарантом суверенитета РФ остается ее ядерная триада.

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Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, впервые вышедший в эфир 7 октября 1996 года. Он является одним из основных информационных каналов США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как средство массовой информации, нейтрально освещающее события. Однако канал придерживается консервативной ориентации и близок к Республиканской партии США

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