Офис больше не нужен — ученые доказали, где на самом деле работают эффективнее

Удаленную работу часто обвиняют в снижении производительности и лояльности сотрудников. Исследования показывают, что влияние гибридного формата гораздо сложнее.

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Какие мифы об удаленной работе опровергают исследования / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Действительно ли удаленная работа снижает производительность

Как гибридный формат влияет на сотрудников

Помогает ли возвращение в офис бизнесу

Руководители компаний часто утверждают, что удаленная работа снижает производительность и ослабляет корпоративный дух. Однако ряд научных исследований Гарвардского и Стэнфордского университетов, а также Университета Питтсбурга анализирует реальное влияние гибридного и дистанционного форматов на бизнес-показатели. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным Popular Science, аргументы против работы из дома нередко основываются на предположениях руководства, тогда как результаты исследований позволяют оценить влияние различных форматов работы на основе конкретных данных.

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Миф 1: Удаленные сотрудники менее продуктивны

Масштабное исследование Стэнфордского университета, опубликованное в журнале Nature, показало положительное влияние гибридного формата на производительность. По его результатам, сотрудники, которые совмещали работу дома и в офисе, демонстрировали более высокую эффективность, реже брали больничные и имели меньшую вероятность увольнения.

В то же время результаты исследований зависят от конкретной организации, вида работы и способа организации удаленного взаимодействия. Поэтому гибридный формат нельзя автоматически считать одинаково эффективным для всех профессий.

Миф 2: Удаленная работа снижает лояльность к компании

Исследования показывают, что возможность работать из дома может снижать текучесть кадров. Для многих сотрудников гибкий формат является важным условием при выборе работодателя, поэтому его отмена может повлиять на решение остаться в компании.

Отдельные исследования также показывали, что возвращение в офис без учета пожеланий сотрудников может повышать риск увольнения. Особенно это касается опытных специалистов, у которых больше возможностей для поиска другой работы.

Миф 3: Возвращение в офис улучшает моральный дух и прибыль

Анализ 137 компаний из списка S&P 500, проведенный исследователями Университета Питтсбурга, изучал последствия политики обязательного возвращения сотрудников в офисы.

Исследователи не обнаружили улучшения финансовых показателей компаний после введения таких требований. В то же время в ряде случаев наблюдалось ухудшение оценок сотрудниками корпоративной культуры и руководства.

Эти результаты свидетельствуют о том, что само по себе возвращение сотрудников в офис не гарантирует ни повышения производительности, ни роста прибыли.

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Об источнике: Popular Science Popular Science - американский научно-популярный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользе для повседневной жизни. Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом под названием Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно являющихся профессиональными учёными. В ранних выпусках публиковались материалы таких известных учёных, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие. Он активно работает в Интернете: с 1999 года имеет собственный сайт, где регулярно публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука).

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