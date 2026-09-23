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Клювать будет не каждый день: лунный календарь рыбака на октябрь 2026 года

Марина Иваненко
23 сентября 2026, 10:56
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Лунный календарь рыбака на октябрь 2026 года: благоприятные периоды для клева, фазы Луны, особенности ловли щуки, судака, окуня и нехищной рыбы.
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Где в октябре ловить рыбу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Когда в октябре будет лучший клев
  • Какую рыбу ловить осенью
  • Где искать хищника на водоеме

Октябрь - один из самых интересных и ответственных месяцев для осенней рыбалки. С понижением температуры вода постепенно охлаждается и становится более прозрачной, из-за чего рыба меняет привычные летние места обитания и режим питания. Особую активность в этот период демонстрируют хищники - щука, судак и окунь, которые пытаются накопить энергетические запасы перед зимними холодами. Чтобы поездка на водоем оказалась удачной, рыболовам стоит заранее учесть фазы Луны, температурные колебания и изменение поведения различных видов рыб. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание ТСН, помимо лунного календаря, важное значение для успешного улова имеют погодные условия: атмосферное давление, направление ветра и наличие осадков.

видео дня

Когда в октябре 2026 года будет лучший клев

Фазы Луны в октябре распределяются следующим образом:

  • 3 октября - последняя четверть;
  • 10 октября - новолуние;
  • 18 октября - первая четверть;
  • 26 октября - полнолуние.

1–9 октября: клев будет умеренным

Клев в этот период может быть умеренным и нестабильным. Рыба начинает покидать мелководье. Хищника следует искать у берегов и перепадов глубин, регулярно меняя приманки и скорость проводки.

10–12 октября: период новолуния

Это период возможного затишья. Стоит использовать максимально естественные приманки, уменьшать количество подкормки для мирной рыбы и замедлять проводку спиннинга.

13–25 октября: период растущей Луны

Это наиболее благоприятный период месяца при условии стабильной погоды. Прекрасное время для спиннингистов и любителей фидера.

26–28 октября: полнолуние может повлиять на клев

В этот период рыба может вести себя капризно. Лучшие результаты ожидаются на рассвете и во время вечерних сумерек.

29–31 октября: рыба уходит на глубину

В конце месяца рыба окончательно концентрируется в глубоких русловых ямах и нижних частях откосов.

Чем ловить щуку, судака и окуня в октябре

Щука: активно реагирует на воблеры, колеблющиеся блесны и силикон у берегов и завалов.

Судак: перемещается на глубину; самым эффективным методом ловли остается джиг.

Окунь: держится стаями недалеко от скоплений малька.

Миролюбивая рыба (лещ, плотва, карась): смещается на русловые участки. В холодной воде лучше всего работают животные насадки - мотыль, опарыш и червь.

Где искать рыбу в конце осени

Главное правило осеннего сезона - отказ от летних точек. Поскольку мальки покидают мелководье, хищник следует за ними на глубину, поэтому активный поиск новой локации принесет гораздо больше результата, чем длительное ожидание на одном месте.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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