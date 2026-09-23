США передадут сигнал Путину: Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом

Зеленский призвал Трампа подключить Китай и организовать трехстороннюю встречу для окончания войны.

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Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Ключевые тезисы:

Зеленский обсудил с Трампом финал войны

Киев готов к энергетическому перемирию

Предложение россиянам передадут США

Позиция РФ по перемирию неизвестна

Украина готова к энергетическому перемирию с Россией при одном условии - прекращении ударов по электросетям, системам отопления и водоснабжения. Предложение Киева российской стороне передадут Соединенные Штаты. Об этом президент Владимир Зеленскийсказал во время общения со СМИ после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Вопрос завершения боевых действий стал центральным на переговорах украинской делегации с американским лидером, однако в Киеве не берутся прогнозировать реакцию Кремля.

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"Мы с Президентом Трампом и нашими командами обсудили, как закончить войну. Это приоритет. Мы готовы. Не уверен, готова ли Россия на сегодня, но в любом случае мы обсудили энергетическое перемирие", - отметил Зеленский.

Украинская сторона поблагодарила Вашингтон за посредничество, но добавила, что дальнейшее развитие зависит от Москвы, чья позиция пока остается неизвестной.

"Мы готовы к энергетическому перемирию, если они не будут атаковать нашу энергетику, наши электросети, систему отопления и водоснабжения. Это наше предложение. Мы благодарны американской стороне. Они передадут его россиянам. Я не знаю позиции России", - сказал Зеленский.

Ставка на влияние Пекина

Отдельный акцент президент сделал на роли третьих государств, способных давить на российское руководство. Речь идет о запланированной встрече Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином.

"Я очень откровенно сказал президенту, что мы считаем: если он также привлечет президента Си – он имеет влияние на Путина. Если мы хотим закончить эту войну не только на словах, то все должны работать над этим круглосуточно – ради людей", - заявил Зеленский.

Два запроса к Вашингтону накануне холодов

Подготовка к отопительному сезону стала еще одной темой разговора - и, по оценке президента, простым этот период не будет. Украина сформулировала для американской стороны два конкретных запроса.

"Первое – это зимний пакет ракет для "патриотов". Второе – это лицензии на производство ракет для "патриотов". Нам также нужны гарантии безопасности для Украины", - перечислил он.

Трехстороння встреча лидеров

Дипломатический трек Зеленский предлагает вывести на уровень личного общения первых лиц.

"По моему мнению, самый важный шаг, который может сделать президент Трамп, – это организовать трехстороннюю встречу, на которой лидеры смогут поднять все чувствительные вопросы и попытаться закончить войну", - убежден президент Украины.

Переговоры Зеленского и Трампа - новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Зеленского, президент США заявил о намерении сделать все возможное для завершения войны.

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке удалось добиться определенного продвижения в вопросе предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Ждать ли прорыва после переговоров Трампа и Зеленского: мнение эксперта

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявлял, что реальный прогресс на переговорах президентов США и Украины в Нью-Йорке возможен только в одном вопросе - поставках вооружения, тогда как возобновление переговоров с Москвой и новое давление на Россию останутся в основном политической имитацией. Такое мнение он озвучил в интервью изданию Oboz.ua.

Огрызко считает, что не стоит ожидать прорыва ни в перезапуске диалога с Кремлем, ни в реальных последствиях для агрессора.

"Что касается переговоров, я в это совершенно не верю, потому что Россия пока не изменила своей позиции. Поэтому это в основном пустые разговоры. Если говорить о давлении на Россию, я тоже в это совершенно не верю, потому что пока мы не видим обстоятельств, которые могли бы этому способствовать", - отметил Огрызко.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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