Радиаторы будут греть лучше: что нужно сделать перед включением отопления

Одна простая процедура, занимающая около 5 минут, поможет батареям более эффективно отдавать тепло.

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Что делать с радиаторами перед включением отопления / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как понять, что радиатор нужно прокачать

Как правильно выпустить воздух из радиатора

Как проверить батареи после прокачки

С понижением температуры многие домохозяйства вскоре включат отопление. Однако перед этим стоит потратить несколько минут и проверить радиаторы, ведь воздух внутри них может препятствовать нормальной циркуляции тепла.

Главред выяснил, как с помощью простой 5-минутной процедуры подготовить радиаторы к отопительному сезону.

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Как понять, что радиатор нужно прокачать

По данным Skills Training Group, о наличии воздуха в радиаторе могут свидетельствовать несколько признаков. В частности, радиатор может оставаться холодным или издавать булькающие звуки.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Еще один характерный признак - верхняя часть радиатора остается холодной, тогда как нижняя примерно через 15 минут после включения отопления становится теплой. Это может происходить из-за воздушного кармана в верхней части радиатора, который препятствует нормальной циркуляции горячей воды.

Как правильно выпустить воздух из радиатора

Как пишет Express.co.uk, сначала включите отопление на полную мощность и подождите несколько минут. Проверьте температуру радиаторов, после чего выключите отопление и дождитесь, пока батареи остынут.

Для работы понадобятся ключ для прокачки радиатора и старое полотенце. Вставьте ключ в сливной клапан и медленно поверните его против часовой стрелки. Вы услышите шипение - это выходит воздух.

Когда из клапана начнёт капать вода, значит, воздух вышел. После этого закрутите клапан по часовой стрелке и вытрите воду.

Смотрите видео о том, как выпустить воздух из радиатора:

Как проверить радиаторы после прокачки

Если нужно прокачать несколько батарей, рекомендуется начинать с радиатора, расположенного дальше всего от котла. После завершения процедуры снова включите отопление.

Примерно через 10 минут проверьте радиаторы ещё раз. Они должны прогреваться равномерно. Если проблема не исчезла или батарея продолжает оставаться холодной, может понадобиться помощь специалиста.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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