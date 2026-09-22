Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Еще один человек": Тодоренко снова показала беременный живот

Алена Кюпели
22 сентября 2026, 14:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Регина Тодоренко показалась с беременным животом и удивила своих поклонников.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко снова заговорила о материнстве/ коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Кратко:

  • Зачем Тодоренко заговорила о беременности
  • Как она сейчас выглядит

Запроданка Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину, решила философствовать о жизни и детях.

На видео, которое она опубликовала в социальных сетях, Тодоренко рассуждает на тему того, что материнской любви ей хватает на всех троих сыновей.

видео дня
Тодоренко рассказала о детях
Тодоренко рассказала о детях / Скриншот

"Когда у меня был один сын, я почему-то думала, что материнские ресурсы работают как пирог. Есть определённое количество времени, сил и нежности. Появляется ещё один человек - значит, каждому достанется кусочек поменьше. И где-то глубоко внутри сидел страх: а меня вообще хватит на троих?Оказалось, материнство - очень странная математика. Рук больше не становится. Часов в сутках тоже. Сил - временами даже меньше. А вот любовь почему-то не делится сначала на двоих, потом на троих", - говорит запроданка.

Пользователи подумали, что Тодоренко снова беременна, однако оказалось, что это всего лишь ее очередные рассуждения.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что супермодель Синди Кроуфорд тяжело переживает трагическую гибель своего сына Пресли Гербера. По словам источников, близких к семье, она буквально "раздавлена горем" и находится в состоянии сильнейшего эмоционального потрясения.

Ранее также двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко, который активно поддерживает войну РФ против Украины, был экстренно госпитализирован в Анкаре.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Регина Тодоренко

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Регина Тодоренко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ формирует ракетный запас: какой будет тактика ударов и что ждет Украину зимой

РФ формирует ракетный запас: какой будет тактика ударов и что ждет Украину зимой

14:42Аналитика
Дожди, холод и штормовой ветер: когда температура опустится до +6 градусов

Дожди, холод и штормовой ветер: когда температура опустится до +6 градусов

13:10Синоптик
В Госдуме РФ требуют вывести войска с фронта: депутаты готовят обращение

В Госдуме РФ требуют вывести войска с фронта: депутаты готовят обращение

12:34Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содой

Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содой

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячей

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячей

В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

Последние новости

14:42

РФ формирует ракетный запас: какой будет тактика ударов и что ждет Украину зимой

14:38

Тяжелое состояние: в сети появились фото Синди Кроуфорд после смерти сына

14:35

Куриные бедрышки получатся невероятно сочными: секрет в простом маринаде

14:26

"Еще один человек": Тодоренко снова показала беременный живот

13:42

Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Тельцам - не ограничивать, Девам - непределенность

Россия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – НовакРоссия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – Новак
13:33

Китайский гороскоп на завтра, 23 сентября: Собакам - инсайты, Крысам - бережливость

13:24

Меган Маркл неожиданно появилась в Британии: её заметили в компании звезды

13:10

Дожди, холод и штормовой ветер: когда температура опустится до +6 градусов

12:34

В Госдуме РФ требуют вывести войска с фронта: депутаты готовят обращение

Реклама
12:25

Батат нельзя держать в погребе: где хранить сладкий картофель зимойВидео

12:03

Пыль не будет прилипать к плинтусам: поможет простое домашнее средство

11:59

Паника в Сочи: украинские дроны довели путинистку Лолиту до ужасаВидео

11:44

Почему нужно класть фольгу в посудомойку: результат превзойдет ожиданияВидео

11:38

Как правильно плести косы из лука: два простых и надежных способаВидео

11:33

Хуже ночного кошмара: Синди Кроуфорд отреагировала на смерть сына

11:04

После выборов РФ может накрыть волна протестов: Новак назвал причину

10:58

Российские обстрелы обесточили 7 областей: где исчез свет

10:40

Лед тронулся: у каких знаков зодиака после 26 сентября начнется финансовая удачаВидео

10:24

Зеленые перцы еще успеют созреть: как сохранить урожай и куст до зимыВидео

10:12

Картофель с хрустящей корочкой получится с первого раза: какой ингредиент добавить

Реклама
09:50

Результаты выборов могут стать новым аргументом Кремля: что задумал Путин

09:28

Крысы будут обходить сад десятой дорогой: запах какого растения они не переносят

09:03

Чем Зеленский убедит Трампа: дипломат назвал единственный козырь Киева

08:38

Самару затянуло густым черным дымом: масштабно пылает один из крупнейших НПЗ РФФото

07:56

РФ атаковала баллистикой Днепр, Кривой Рог и Павлоград: что известноФото

07:26

Атака РФ на столицу: четверо раненых и пожары в трех районах КиеваФото

07:00

Новое соглашение для Украины: Зеленский раскрыл план визита в Нью-Йорк

05:38

Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содойВидео

05:10

Будет везти всю неделю: трем знакам зодиака выпадет особый шанс

04:20

Чем укрыть розы на зиму: самые лучшие и опасные материалыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке домработницы за 35 с

03:32

Горят дольше всего и держат жар: какие дрова лучше согреют дом зимой

03:10

Запах чеснока с рук исчезнет в считанные секунды: поможет один предмет из кухни

02:55

Что нашли подо льдом Антарктиды: ученые ошеломили невероятным открытием

02:15

Сливочное масло будет оставаться свежим гораздо дольше: как его правильно хранить

01:09

Трамп поднимет ключевой вопрос: СМИ о деталях встречи с Зеленским

00:06

Мульча больше не нужна: одно растение поможет подавить рост сорняковВидео

21 сентября, понедельник
23:49

Бежевый уходит в прошлое: какие цвета выбирают для гостиной в 2026 году

23:05

Завершение войны в Украине: Вэнс сделал важное заявление и назвал условие

22:45

Зачем опытные огородники выкапывают капусту вместе с корнями: секрет хранения

Реклама
22:10

Зачем опытные хозяйки льют перекись водорода на пол в ванной: простая хитростьВидео

21:58

Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины: назван критический срок

21:34

Готовность терпеть войну доказала единство украинцев: вердикт Андрусивамнение

21:32

"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

21:07

Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

20:36

Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

20:12

Обрезка в сентябре спасет растения зимой: топ-культур для осеннего уходаВидео

20:01

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячейВидео

19:47

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:12

Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять