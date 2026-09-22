"Еще один человек": Тодоренко снова показала беременный живот

Кратко:
- Зачем Тодоренко заговорила о беременности
- Как она сейчас выглядит
Запроданка Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину, решила философствовать о жизни и детях.
На видео, которое она опубликовала в социальных сетях, Тодоренко рассуждает на тему того, что материнской любви ей хватает на всех троих сыновей.
"Когда у меня был один сын, я почему-то думала, что материнские ресурсы работают как пирог. Есть определённое количество времени, сил и нежности. Появляется ещё один человек - значит, каждому достанется кусочек поменьше. И где-то глубоко внутри сидел страх: а меня вообще хватит на троих?Оказалось, материнство - очень странная математика. Рук больше не становится. Часов в сутках тоже. Сил - временами даже меньше. А вот любовь почему-то не делится сначала на двоих, потом на троих", - говорит запроданка.
Пользователи подумали, что Тодоренко снова беременна, однако оказалось, что это всего лишь ее очередные рассуждения.
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О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
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