РФ формирует ракетный запас: какой будет тактика ударов и что ждет Украину зимой

Эксперты предупреждают о новой волне ракетных ударов по объектам энергетики и водоснабжения зимой.

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По каким объектам будет наносить удары Россия зимой / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Сколько ракет и дронов накопила Россия для ударов

Выдержит ли украинская энергетика отопительный сезон

Как Украина учится сбивать реактивные "Шахеды"

Страна-агрессор Россия может накапливать баллистические ракеты для усиления ударов по Украине в преддверии зимы. В частности, российская армия в ближайшее время может усилить обстрелы Киева и столичного региона, чтобы сорвать подготовку к зиме.

Главред выяснил, какими будут цели новых ракетных ударов России по Украине зимой.

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Сколько ракет и дронов Россия накопила для новых ударов

Мониторинговые Telegram-каналы, следящие за передвижениями российской военной техники, зафиксировали переброску двух ракетоносцев Ту-22М3 с аэродромов Дальнего Востока на авиабазу "Оленья".

По их данным, самолеты, вероятно, догрузят крылатыми ракетами Х-22 и Х-32 для ударов по глубокому тылу Украины.

Параллельно агрессор пополнил запасы ракет и дронов на всех ключевых направлениях - в Брянской, Курской, Ростовской и Орловской областях, а также на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой области.

Речь идет примерно о 28 баллистических и гиперзвуковых ракетах, включая комплексы "Циркон" и "Оникс", и около 200 дронов "Шахед", часть из которых - реактивной модификации.

Самолеты Ту / Инфографика: Главред

Почему зимой Россия делает ставку на баллистические ракеты

Израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью 24 Каналу объяснил логику российского командования в связи с приближением холодов.

По его наблюдениям, поздняя осень и зима традиционно становятся периодом, когда Кремль пытается максимально усилить натиск на украинскую энергосистему, выбирая для этого наиболее разрушительный тип вооружения.

"Зимний период, или, скажем так, поздняя осень и далее зима - это тот период, когда Россия предпочитает повысить давление на украинскую энергетику. И для этого баллистические ракеты являются лучшим инструментом по простой причине: тяжелая боеголовка и высокая вероятность попадания", - отметил Шарп.

Эксперт добавил, что арсенал боевых баллистических ракет объективно ограничен из-за дороговизны производства, поэтому Москва компенсирует качество количеством за счет поставок из Северной Кореи.

"То, что ракеты накапливаются, представляется вполне очевидным выводом. И хотят применить, начиная с поздней осени или с середины осени, несколько больше - скажем так, на десятки баллистических ракет в месяц больше, чем в другие месяцы, чтобы иметь возможность принять политическое и стратегическое решение", - подчеркнул он.

Особое внимание Шарп уделил реактивным дронам, которые открыли для оккупантов новое окно возможностей из-за отсутствия эффективных средств противодействия.

По его мнению, именно благодаря этим аппаратам Кремль может экономить баллистический арсенал, не давая при этом Украине передышки.

"И, соответственно, они не дают Украине передышки, не используя баллистику в больших количествах. А когда они захотят ее применить, у них в этом случае будет больше возможностей", - резюмировал военный обозреватель.

Баллистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Какими средствами поражения Россия будет атаковать Украину в ближайшее время

Подобного мнения о приближении новой волны ударов придерживается и авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап, который в интервью Главреду оценил шансы на перемирие как мизерные.

По его мнению, с началом отопительного сезона основной удар агрессор нанесет именно по объектам украинского энергетического сектора.

"Я думаю, что баллистические ракеты в большом количестве будут нацелены прежде всего на энергетическую инфраструктуру с началом отопительного сезона. У меня такое ощущение. В том, что Путин будет пытаться это делать, я не сомневаюсь. Что касается энергетического перемирия - я думаю, Путину абсолютно безразлично, как будет жить его собственное население. Для него важен не столько результат войны, сколько сам процесс. Ему нужно воевать. Сейчас он настроен на длительную войну с использованием недорогих средств, чтобы тратить на нее меньше ресурсов", - сказал эксперт.

Аналитик также очертил ориентировочный состав группировки средств поражения, окружающей Украину.

По его подсчетам, враг может располагать от 40 до 50 оперативно-тактических комплексов "Искандер" и несколькими установками "Бастион" для запуска "Цирконов".

"Но "Циркон" - довольно дорогая ракета, ее стоимость может превышать 10 миллионов долларов. Поэтому сейчас нет большого смысла массово ее использовать. Точно так же, как и "Оникс", который также запускается с "Бастиона". Поэтому я думаю, что основные удары будут пытаться наносить более дешевыми средствами. Это РМ-48У, переработанные старые ракеты, а также "Дань-Т". Кроме того, они могут начать серийное производство и применение с самолетов С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром", - отметил собеседник.

Ракета Дань-Т / Инфографика: Главред

Выдержит ли отопительный сезон энергетика Киева

Пока аналитики прогнозируют направления ударов, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко уже предупреждает о конкретных уязвимых объектах столичной инфраструктуры.

По его оценке, зимой опасность угрожает не только крупным теплоэлектроцентралям, но и менее защищенным районным котельным, о чем уже сигнализирует украинская разведка.

"Россияне в плане целей выставляют не только ТЭЦ. Они выставляют и котельные в качестве целей. Поэтому очень многое будет зависеть от работы ПВО, от каждого конкретного защищенного объекта, насколько там реально успели защитить", - сказал он.

Эксперт уточнил, что восстановить разрушенное весной 2026 года оборудование ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 до наступления холодов столичные власти точно не успеют, а резервные источники для ТЭЦ-6 появятся не раньше января.

"Невозможно за шесть месяцев продублировать то, что строили 60 лет. Просто это невозможно. Особенно, когда нет денег", - подытожил Харченко.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Переориентирует ли Россия удары на объекты водоснабжения

На фоне уязвимости тепловых сетей военный обозреватель и участник боевых действий Алексей Гетьман обратил внимание на еще один потенциальный вектор атак - водоканалы.

В эфире Ранок.LIVE он заявил, что часть ракет, изначально нацеленных на объекты теплоснабжения, оккупанты могли перенаправить на объекты водоснабжения.

"Я уверен, что они хотели наносить удары по энергоснабжающим объектам, по ТЭЦ, ну, по крайней мере в Киеве, и переориентировали ракеты на удары по водоканалу", - сказал военный обозреватель.

Гетман подчеркнул, что подача холодной и горячей воды напрямую связана с отоплением квартир, поэтому повреждение водопроводов ударит и по батареям жильцов.

"Мы же понимаем, что водоснабжение, теплоснабжение в наши квартиры - это вода, горячая вода. Если возникнет проблема непосредственно с водой, то работает ли электричество или нет - это уже вопрос теплоснабжения, батарей: как они нагреются, если нет воды", - отметил он.

По оценке обозревателя, оккупанты способны производить около 50–60 ракет в месяц, преимущественно комплексов "Искандер", а совокупный запас, по данным разведки, мог вырасти со 130–150 до более 200 единиц.

"Поэтому можно ожидать новых массированных ракетных ударов не только по Киеву, но и по другим нашим объектам", - подчеркнул Гетман.

Искандер / Инфографика: Главред

Способна ли Украина эффективно сбивать реактивные "Шахеды"

В противовес тревожным прогнозам о новых ударах военный блогер Сергей Мисюра в комментарии ТСН.ua отметил положительную динамику противодействия реактивным ударным дронам.

По его словам, у защитников появилось сразу несколько типов перехватчиков, способных догонять скоростные цели.

"Есть как минимум три вида перехватчиков, которые догоняют вражеский реактивный БПЛА. И производство (перехватчиков) будет наращиваться. Я вижу, что ситуация уже не критическая", - говорит Мисюра.

Он также провел параллель между ударами по двум столицам, отметив, что Россия наносит один массированный удар по Киеву каждый месяц, и не исключил продолжения этой тенденции.

"Точно так же и мы будем наносить такой мощный удар по Москве или по Петербургу. Это даст эффект", - отмечает военный блогер.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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