Пыль не будет прилипать к плинтусам: поможет простое домашнее средство

Плинтусы часто остаются без внимания во время уборки, хотя именно на них хорошо заметны пыль, грязь и следы от обуви.

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Как удалить пыль с плинтусов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как правильно чистить плинтусы

Как очистить плинтусы от пыли

Какой домашний раствор поможет отмыть жирные пятна и серые следы

Плинтусы быстро покрываются пылью и пятнами, которые портят вид комнаты. Простое протирание тряпкой редко помогает, ведь грязь только размазывается.

Главред расскажет о простом домашнем растворе, который вернет им чистоту без лишних усилий.

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Как правильно чистить плинтусы

Прежде всего нужно убрать пыль. Если сразу намочить поверхность, мелкие частицы превратятся в плотный слой грязи, пишет Interia Kobieta. Рекомендуем использовать пылесос с мягкой насадкой, особенно в местах стыка плинтуса с полом. Именно здесь пыль скапливается больше всего. Если пылесоса нет, подойдет сухая микрофибра или щетка.

Чем мыть плинтусы

Для большинства плинтусов достаточно теплой воды с небольшим количеством средства для мытья посуды. Важно не использовать слишком много жидкости, поскольку деревянные планки легко впитывают влагу, что может привести к их набуханию или отслоению. Ткань следует хорошо отжать, а после мытья сразу вытереть поверхность насухо. Пластиковые плинтусы можно мыть тщательнее, но и здесь не стоит перебарщивать с водой.

Домашний раствор против жирных пятен

Если на плинтусах появились серые полосы или жирный налет, поможет простое средство, которое есть на каждой кухне. В миску с тёплой водой добавьте полстакана уксуса и немного средства для мытья посуды. Такой раствор хорошо растворяет жир и при этом не повреждает поверхность. Микрофибру следует хорошо отжать и аккуратно протереть загрязнённые участки.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Как добраться до труднодоступных мест

В углах и за мебелью пыль скапливается больше всего. Здесь поможет тонкий наконечник пылесоса или мягкая щетка. Для узких мест можно использовать слегка влажную ватную палочку или небольшой кусочек ткани, намотанный на тонкий предмет. Если плинтусы имеют кабельные каналы, следует избегать попадания воды внутрь.

Завершающий этап - защита от пыли

После очистки стоит обработать плинтусы антистатическим средством. Оно уменьшает оседание пыли и помогает дольше сохранять чистоту. Лучше всего делать это регулярно - при каждой уборке пола.

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