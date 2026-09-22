Паника в Сочи: украинские дроны довели путинистку Лолиту до ужаса

Кратко:
- Что сделала Лолита
- Почему ей пришлось прервать концерт
Предательница Украины Лолита Милявская попыталась дать концерт в российском городе Сочи.
В сети появилось видео, как певица стоит у микрофона и в который раз вынуждена прекратить концерт, так как звучит сигнал тревоги из-за украинских беспилотников.
Так, на видео попал момент, как певица, которая поддерживает военное вторжение террористической России в Украину, стоит у микрофона. Потом она смотрит за кулисы и выдает: "Что прекращаем?".
Потом Лолита заматерилась, мол, надоели. Она также попросила полупустой зал покинуть ее концерт.
В видео есть нецензурная лексика (18+)
Лолита о войне
Вначале певица молчала о войне, но после участия в голой вечеринки Ивлеевой и как последствия отмены концертов, открыто объявила о поддержки российских оккупантов.
Певица ни слова не сказала о нападении, но в апреле 2022 она вспомнила, как ее не пустили в Украину, а летом того же года рассказала о "нападении бандеровцев" на ее маму.
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О персоне: Лолита Милявская
Лолита Милявская - эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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