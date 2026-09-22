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Паника в Сочи: украинские дроны довели путинистку Лолиту до ужаса

Алена Кюпели
22 сентября 2026, 11:59
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Путинистка Лолита трижды прекращала концерт из-за угрозы украинских беспилотников.
Как изменилась Лолита Милявская
Лолита Милявская не смогла провести концерт / коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

  • Что сделала Лолита
  • Почему ей пришлось прервать концерт

Предательница Украины Лолита Милявская попыталась дать концерт в российском городе Сочи.

В сети появилось видео, как певица стоит у микрофона и в который раз вынуждена прекратить концерт, так как звучит сигнал тревоги из-за украинских беспилотников.

видео дня

Так, на видео попал момент, как певица, которая поддерживает военное вторжение террористической России в Украину, стоит у микрофона. Потом она смотрит за кулисы и выдает: "Что прекращаем?".

Лолита пожаловалась на украинские беспилотники
Лолита пожаловалась на украинские беспилотники / Скриншот

Потом Лолита заматерилась, мол, надоели. Она также попросила полупустой зал покинуть ее концерт.

Лолита пожаловалась на украинские беспилотники
Лолита пожаловалась на украинские беспилотники / Скриншот

В видео есть нецензурная лексика (18+)

Лолита о войне

Вначале певица молчала о войне, но после участия в голой вечеринки Ивлеевой и как последствия отмены концертов, открыто объявила о поддержки российских оккупантов.

Певица ни слова не сказала о нападении, но в апреле 2022 она вспомнила, как ее не пустили в Украину, а летом того же года рассказала о "нападении бандеровцев" на ее маму.

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Ранее Главред сообщал, что супермодель Синди Кроуфорд тяжело переживает трагическую гибель своего сына Пресли Гербера. По словам источников, близких к семье, она буквально "раздавлена горем" и находится в состоянии сильнейшего эмоционального потрясения.

Ранее также двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко, который активно поддерживает войну РФ против Украины, был экстренно госпитализирован в Анкаре.

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О персоне: Лолита Милявская

Лолита Милявская - эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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