Чем Зеленский убедит Трампа: дипломат назвал единственный козырь Киева

Сегодня состоится встреча Зеленского и Трампа. Владимир Огрызко сказал, что на самом деле решат переговоры в Нью-Йорке.

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Владимир Огрызко спрогнозировал, к чему приведут переговоры Трампа и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

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Огрызко не верит в сдвиги на переговорах с Россией

Давление на Киев возможно, но у Украины есть контраргументы

Трампа может убедить экономическая выгода, а не политика

Реальный прогресс на переговорах президентов США и Украины в Нью-Йорке возможен только в одном вопросе - поставках вооружения, тогда как возобновление переговоров с Москвой и новое давление на Россию останутся в основном политической имитацией. Такое мнение озвучил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью изданию Oboz.ua.

Встреча в Нью-Йорке держится сразу на нескольких треках - от противовоздушной обороны до возможного нового санкционного пакета. Огрызко очертил, по какому именно направлению у Трампа действительно есть мотивация двигаться вперед.

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"Если коротко, то мое видение таково: в вопросе вооружения ситуация будет развиваться в положительном направлении. Трамп все-таки должен понять, что он так же несет ответственность за преступления, которые ежедневно совершает Россия в Украине, бомбардируя нашу территорию", - отметил Огрызко.

Почему диалог с Москвой и давление на Кремль пока остаются разговорами

Другая часть запланированной повестки вызывает у дипломата значительно больше скепсиса. Он объяснил, почему не стоит ожидать прорыва ни в перезапуске диалога с Кремлем, ни в реальных последствиях для агрессора.

"Что касается переговоров, я в это совершенно не верю, потому что Россия пока не изменила своей позиции. Поэтому это в основном пустые разговоры. Если говорить о давлении на Россию, я тоже в это совершенно не верю, потому что пока мы не видим обстоятельств, которые могли бы этому способствовать", - отметил Огрызко.

По убеждению эксперта, искать настоящий результат встречи стоит не в дипломатической плоскости, а в сфере сугубо прагматичных интересов Трампа.

"Главный итог, мне кажется, будет заключаться в другом. Если Зеленскому удастся убедить Трампа, что можно обменять прекращение огня на то, что он получит для себя бонусы, а цены поползут не вверх, а вниз, в том числе на дизельное топливо - это единственный момент, который может реально на него повлиять. Все остальное, мне кажется, из разряда каких-то политических фондов", - считает Огрызко.

Не станет ли давление односторонним

Огрызко признает и риск того, что требования будут касаться только Украины, тогда как агрессора они могут обойти стороной.

"Такое может быть, но у нас есть аргумент. Президент, я думаю, привезет с собой статистику, которая показывает, сколько гражданских, невинных жизней ежедневно уносит Россия, которая не ставит перед собой цель уничтожения только военных объектов. Она ставит целью уничтожение украинцев и самого украинского государства", - убежден Огрызко.

"Нельзя требовать от одной стороны разоружиться, когда на нее нападают, а агрессора при этом не останавливать. Давление будет, но есть и контраргументы, на которые Трамп не может не обратить внимания", - добавил он.

Встреча Зеленского и Трампа

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский вместе с первой леди и дипломатической командой прибыл в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН - делегация подготовила к подписанию новое соглашение Drone Deal. В графике главы государства - около 20 встреч.

"Конечно, первый приоритет Украины – приближение мира и защита жизни наших людей. Есть конкретные предложения по безопасности и деэскалационные решения, которые могут приблизить окончание войны", - подчеркнул Зеленский.

По информации источника DW, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована на вторник, ориентировочно в 20:15 по Киеву.

После переговоров лидеры Украины и США также пообщаются с журналистами.

Мирные переговоры - новости

Россия якобы хочет возобновить трехсторонние переговоры по Украине, однако пока никакого прогресса в этом нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что у России якобы нет агрессивных намерений в отношении Европы, и призвал другие страны "жить дружно".

В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война против Украины якобы могла завершиться еще год назад. Этому помешали США и европейские страны, которые якобы отказались от договоренностей, достигнутых во время встречи Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года.

Президент Зеленский исключил возможность сделки, выгодной одновременно Москве и Киеву. По его словам, в войне России против Украины не может быть победы для обеих сторон, а единственным реальным результатом он называет остановку боевых действий ради сохранения человеческих жизней.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что очередной раунд мирных переговоров предварительно запланирован на октябрь 2026 года.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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