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Горят дольше всего и держат жар: какие дрова лучше согреют дом зимой

Руслана Заклинская
22 сентября 2026, 03:32
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Эксперты назвали четыре самых плотных породы древесины, которые горят часами и выделяют максимальное количество тепла.
Горят дольше всего и держат жар: какие дрова лучше согреют дом зимой
Четыре самых плотных пород дров, которые дольше всего сохраняют тепло / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Какие дрова лучше всего подходят для отопления
  • Почему влажные дрова хуже обогревают дом
  • Как правильно сушить и хранить дрова

С приближением отопительного сезона многие домохозяйства начинают запасаться дровами. Однако для эффективного обогрева важное значение имеет не только порода древесины, но и её влажность. Сырые дрова могут значительно снижать эффективность отопления и вызывать больше дыма.

Главред выяснил, какие дрова стоит выбирать для отопления, почему влажность древесины имеет такое значение и как правильно хранить топливо.

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Какие дрова лучше выбрать для отопления

Как отметил член консультативного совета Рабочей группы по вопросам воздуха Золтан Надь в эфире InfoRádió, пишет Agroinform.hu, хорошо высушенные дрова должны быть расколоты и храниться не менее одного-двух лет в месте с хорошей вентиляцией.

По словам эксперта, теплотворная способность различных пород древесины на килограмм отличается незначительно и составляет около 4,2 кВт·ч. Поэтому твёрдая древесина не обязательно даёт больше энергии при одинаковой массе.

В то же время при покупке дров по объему важное значение имеет их плотность. Твердые породы весят больше при одинаковом объеме, поэтому кубометр такой древесины может обеспечить больше тепла.

К плотным породам относятся:

  • акация;
  • бук;
  • дуб;
  • граб.

В свою очередь, тополь и сосна имеют меньшую плотность. Поэтому один кубометр такой древесины будет иметь меньшую массу и, соответственно, может дать меньше тепла, чем такой же объем твердой древесины.

Почему влажные дрова хуже обогревают дом

Один из главных факторов, влияющих на эффективность отопления, - содержание влаги. Высушенные на воздухе дрова обычно имеют влажность около 10–15 %.

Для достижения такого показателя древесину нужно расколоть и оставить сушиться примерно на один-два года. Точное время зависит от породы и условий хранения.

Влажная древесина при горении тратит часть энергии на испарение воды. Из-за этого для обогрева помещения остается меньше тепла.

Кроме того, недостаточно сухие дрова могут гореть менее полно. В результате образуется больше дыма и сажи, а в дымоходе могут накапливаться отложения.

как согреться отопление инфографика: Главред
Как согреться зимой без отопления. / Инфографика: Главред

Как правильно сушить дрова

Чтобы древесина хорошо просохла, её рекомендуют предварительно расколоть и хранить в месте, где обеспечена хорошая циркуляция воздуха.

Дрова нужно защищать от осадков, но не стоит герметично накрывать всю кучу. Также не рекомендуется складывать их непосредственно на землю - лучше использовать подставку, которая обеспечивает циркуляцию воздуха снизу.

Перед покупкой дров, которые продавец называет сухими, эксперт советует проверять их фактическую влажность. Именно этот показатель в значительной степени определяет, насколько эффективно древесина будет отдавать тепло при горении.

Эксперт предупреждает, что даже качественная твёрдая древесина сама по себе не гарантирует эффективного отопления. Если положить слишком влажные дрова в печь или котёл, они будут плохо гореть, давать мало тепла и могут увеличить расходы на отопление.

Поэтому о дровах на следующую зиму стоит позаботиться заранее - не осенью, а примерно за год-два. Сухая древесина обеспечивает больше полезного тепла, а также горит чище и безопаснее.

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Об источнике: Agroinform.hu

Agroinform.hu - один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.

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