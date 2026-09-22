Чем укрыть розы на зиму: самые лучшие и опасные материалы

Садовод с 15-летним опытом рассказала о простых правилах подготовки кустов к морозам, которые спасут розы от выпревания и вымерзания.

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Как подготовить розы к зиме / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Читайте в материале:

Нужна ли розам осенняя обрезка

Чем нельзя укрывать розы на зиму

При какой температуре розы нужно утеплить

Подготовка роз к зиме - это ответственный процесс, от которого зависит пышное весеннее цветение и здоровье кустов. Опытный садовод Екатерина на своем YouTube-канале "Загородные будни" поделилась своим опытом по зимней защите цветов. Также она предостерегла от главных ошибок, которые допускают как начинающие, так и опытные садоводы.

Почему нельзя оставлять листья и бутоны на розах

Перед зимой необходимо обязательно удалить все отцветшие бутоны. Когда они остаются на кусте, растение продолжает тратить силы на формирование семян вместо того, чтобы перенаправлять энергию на укрепление корневой системы и вызревание древесины.

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Наиболее трудоемкий, но важный этап - полное удаление листьев.

"Именно листья - главная причина выпревания под укрытием. Даже если лист чистый, без признаков болезней, под материалом он начнет отдавать влагу, преть и провоцировать грибковые инфекции. Чистые голые стебли - это основа правильной зимовки", - подчеркивает садовод.

Обрывать листья нужно аккуратно - только движением вниз. Если дёргать вбок или вверх, можно легко повредить почки, из которых весной должны вырасти новые побеги.

Почему осенняя обрезка под корень вредит кустам

Многие садоводы совершают ошибку, кардинально обрезая розы осенью. Садовод советует этого не делать.

"Осенью или зимой - минимум вмешательства. Когда вы сильно срезаете куст перед морозами, он теряет естественную защиту. Древесина еще дышит, а свежие срезы - это открытые ворота для грибка. Формирующую обрезку стоит проводить только весной", - предупредила Екатерина.

Чем лучше укрывать розы: выбор материала

Для защиты кроны лучше всего подходит спанбонд плотностью 50 или 60. Он свободно пропускает воздух и удерживает тепло.

Как подготовить розы к зиме / Инфографика: Главред

Что использовать для утепления основания куста

Солома - легкая, не слеживается и хорошо держит тепло.

Хвойный опад - природный антисептик, который не гниет и отпугивает грызунов (с осторожностью на кислых почвах).

Сухие листья - дубовые или кленовые (медленно разлагаются и не накапливают лишнюю влагу).

Верховой торф - легкий и рыхлый.

Категорически запрещено использовать

Пленку - она образует конденсат, создавая эффект парника, из-за чего роза выпреет и погибнет.

Плотные полипропиленовые мешки - они намокают и замерзают, превращаясь в ледяной панцирь.

Свежие опилки - они слеживаются в сплошной холодный блок.

Когда укрывать розы на зиму

Полноценно закрывать укрытие нужно только тогда, когда на улице устанавливается стабильная температура -5°C и ниже, которая держится несколько дней подряд. До этого времени укрытие оставляют с вентиляционным отверстием, чтобы выходила лишняя влага.

7 главных "НЕ" при подготовке роз к зиме

Не обрезать куст под корень осенью

Не оставлять листья на стеблях

Не укрывать кусты, если почва мокрая от дождей

Не использовать пленку и непроницаемые мешки

Не затягивать укрытие слишком плотно

Не подкармливать растение азотом осенью

Не спешить с окончательным укрытием до устойчивых морозов

Смотрите видео - Как подготовить розы к зиме:

Ранее Главред писал, что щепотка розовой соли изменит вкус брауни, овощей и даже арбуза. Читайте - как приготовить ароматную приправу из лепестков роз.

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YouTube-канал "Заміські будні" Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине. Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты). По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад. "Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу. На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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