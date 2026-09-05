Розовая соль из лепестков роз: простой рецепт ароматной приправы

Щепотка розовой соли изменит вкус брауни, овощей и даже арбуза.

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Розовая соль - необычная приправа, которую легко сделать дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Розовая соль меняет вкус привычных блюд

Ее добавляют к брауни, блинам, овощам и фруктам

Для приправы подходят только розы без химической обработки

Розовая соль, приготовленная из лепестков роз, может преобразить любое привычное блюдо. Сделать ее совсем несложно, особенно если в вашем саду растут розы.

Как пишет Gardening Know How, розовая соль прекрасно сочетается с шоколадной выпечкой - например, брауни и печеньем. Небольшая щепотка изменит вкус стопки блинчиков или запеченных овощей. Также ею можно посыпать клубнику или ломтик арбуза.

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Как приготовить розовую соль

Лепестки всех настоящих роз съедобны. Главное - убедиться, что они не подвергались воздействию химикатов.

Самый надежный вариант - использовать розы из собственного сада, если вы точно знаете, что не обрабатывали их пестицидами. Не стоит брать цветы, растущие возле дороги или рядом с обработанным деревянным забором.

Недавно купленные кусты роз также лучше пока не использовать, если только они не были специально выращены как органические. После применения химических средств и удобрений должно пройти около шести месяцев, прежде чем лепестки станут безопасными для употребления.

И уж точно не стоит есть лепестки срезанных роз, купленных в магазине или цветочном салоне: такие цветы с большой вероятностью обработаны химическими веществами.

Как правило, наиболее насыщенным вкусом обладают розы с сильным ароматом.

Чтобы получить максимально душистую приправу, собирайте только что распустившиеся цветы ранним утром. Отделите лепестки от основания цветка, а внутреннюю часть выбросьте. Обязательно удалите светлое, почти белое основание каждого лепестка - оно очень горькое.

Погрузите лепестки в миску с холодной водой, чтобы смыть грязь и мелкий мусор, затем промокните бумажным полотенцем. Для рецепта понадобится ½ стакана свежих лепестков роз.

Переложите лепестки в кухонный комбайн или блендер, добавьте ¾ стакана крупной морской или каменной соли. Измельчайте импульсами, пока лепестки не станут мелкими, а соль не приобретет розоватый оттенок.

Застелите противень пергаментом и равномерно распределите на нем соляную смесь. Слой должен быть достаточно тонким, поэтому при необходимости используйте два противня.

Поставьте соль в духовку, разогретую до очень низкой температуры - около 50 °C. Сушите примерно два часа, перемешивая каждые 30 минут. Соль должна полностью высохнуть, а лепестки - потемнеть.

После этого полностью остудите розовую соль и пересыпьте ее в герметично закрывающуюся банку.

Как использовать розовую соль

Вкус готовой приправы зависит от сорта розы: одни лепестки обладают гораздо более выраженным ароматом и вкусом, чем другие.

Чтобы сохранить максимум аромата, розовую соль лучше добавлять в самом конце приготовления или выпечки.

Если вы используете ее в качестве финального штриха для любимого рецепта брауни, посыпьте выпечку сразу после того, как достанете противень из духовки. Остаточное тепло поможет кристалликам соли закрепиться на корочке.

Если хотите получить более деликатный вкус, достаньте брауни из духовки примерно за 10 минут до готовности, посыпьте солью, а затем верните обратно и завершите выпекание.

Розовая соль подходит не только для сладких блюд. Она способна добавить глубины вкусу практически любого блюда, особенно овощного. А еще этой ароматной приправой можно украшать края бокалов при приготовлении маргариты или "грязного" мартини.

Как правило, наиболее приятным вкусом отличаются розовые, белые и желтые розы, тогда как темно-красные сорта могут быть горьковатыми.

Ранее Главред писал, что из ароматной зелени легко приготовить домашнюю базиликовую соль, которая станет универсальной приправой для самых разных блюд.

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