Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Розовая соль из лепестков роз: простой рецепт ароматной приправы

Анна Ярославская
5 сентября 2026, 03:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Щепотка розовой соли изменит вкус брауни, овощей и даже арбуза.
Розовая соль
Розовая соль - необычная приправа, которую легко сделать дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Розовая соль меняет вкус привычных блюд
  • Ее добавляют к брауни, блинам, овощам и фруктам
  • Для приправы подходят только розы без химической обработки

Розовая соль, приготовленная из лепестков роз, может преобразить любое привычное блюдо. Сделать ее совсем несложно, особенно если в вашем саду растут розы.

Как пишет Gardening Know How, розовая соль прекрасно сочетается с шоколадной выпечкой - например, брауни и печеньем. Небольшая щепотка изменит вкус стопки блинчиков или запеченных овощей. Также ею можно посыпать клубнику или ломтик арбуза.

видео дня

Как приготовить розовую соль

Лепестки всех настоящих роз съедобны. Главное - убедиться, что они не подвергались воздействию химикатов.

Самый надежный вариант - использовать розы из собственного сада, если вы точно знаете, что не обрабатывали их пестицидами. Не стоит брать цветы, растущие возле дороги или рядом с обработанным деревянным забором.

Недавно купленные кусты роз также лучше пока не использовать, если только они не были специально выращены как органические. После применения химических средств и удобрений должно пройти около шести месяцев, прежде чем лепестки станут безопасными для употребления.

И уж точно не стоит есть лепестки срезанных роз, купленных в магазине или цветочном салоне: такие цветы с большой вероятностью обработаны химическими веществами.

Как правило, наиболее насыщенным вкусом обладают розы с сильным ароматом.

Чтобы получить максимально душистую приправу, собирайте только что распустившиеся цветы ранним утром. Отделите лепестки от основания цветка, а внутреннюю часть выбросьте. Обязательно удалите светлое, почти белое основание каждого лепестка - оно очень горькое.

Погрузите лепестки в миску с холодной водой, чтобы смыть грязь и мелкий мусор, затем промокните бумажным полотенцем. Для рецепта понадобится ½ стакана свежих лепестков роз.

Переложите лепестки в кухонный комбайн или блендер, добавьте ¾ стакана крупной морской или каменной соли. Измельчайте импульсами, пока лепестки не станут мелкими, а соль не приобретет розоватый оттенок.

Застелите противень пергаментом и равномерно распределите на нем соляную смесь. Слой должен быть достаточно тонким, поэтому при необходимости используйте два противня.

Поставьте соль в духовку, разогретую до очень низкой температуры - около 50 °C. Сушите примерно два часа, перемешивая каждые 30 минут. Соль должна полностью высохнуть, а лепестки - потемнеть.

После этого полностью остудите розовую соль и пересыпьте ее в герметично закрывающуюся банку.

Как использовать розовую соль

Вкус готовой приправы зависит от сорта розы: одни лепестки обладают гораздо более выраженным ароматом и вкусом, чем другие.

Чтобы сохранить максимум аромата, розовую соль лучше добавлять в самом конце приготовления или выпечки.

Если вы используете ее в качестве финального штриха для любимого рецепта брауни, посыпьте выпечку сразу после того, как достанете противень из духовки. Остаточное тепло поможет кристалликам соли закрепиться на корочке.

Если хотите получить более деликатный вкус, достаньте брауни из духовки примерно за 10 минут до готовности, посыпьте солью, а затем верните обратно и завершите выпекание.

Розовая соль подходит не только для сладких блюд. Она способна добавить глубины вкусу практически любого блюда, особенно овощного. А еще этой ароматной приправой можно украшать края бокалов при приготовлении маргариты или "грязного" мартини.

Как правило, наиболее приятным вкусом отличаются розовые, белые и желтые розы, тогда как темно-красные сорта могут быть горьковатыми.

Ранее Главред писал, что из ароматной зелени легко приготовить домашнюю базиликовую соль, которая станет универсальной приправой для самых разных блюд.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Gardening Know How

Gardening Know How (@Gardeningknowhow) - это официальный YouTube-канал крупного одноименного англоязычного интернет-портала, который является одним из самых популярных ресурсов по садоводству, огородничеству и растениеводству.

На канале можно найти практические советы по садоводству, уходу за комнатными и садовыми растениями, выращиванию овощей и фруктов, борьбе с вредителями и болезнями, ландшафтному дизайну.

Канал является медиа-продолжением сайта Gardening Know How (основан в 2007 году). Контент создается командой профессиональных садоводов, агрономов, авторов книг по ботанике и ландшафтных дизайнеров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
рецепт розы соль
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

01:47Регионы
Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

00:45Украина
Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

22:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любви

Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любви

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Старый пень исчезнет сам по себе, без лопаты: чем его нужно посыпать в сентябре

Старый пень исчезнет сам по себе, без лопаты: чем его нужно посыпать в сентябре

РФ готовит новое наступление с севера: в ISW сказали, какая область под угрозой

РФ готовит новое наступление с севера: в ISW сказали, какая область под угрозой

Последние новости

04:32

В сентябре город оживает: 9 овощей, которые дадут обильный урожай осенью, что посадить

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке белки за 38 с

03:30

Розовая соль из лепестков роз: простой рецепт ароматной приправы

02:35

Предсказание даты собственной смерти: ученые поразили неожиданным открытием

01:47

Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
00:45

Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

00:00

Мыши больше не вернутся: один простой трюк поможет прогнать грызуновВидео

04 сентября, пятница
22:58

Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

22:50

Пустые консервные банки еще послужат: как с пользой использовать их в быту

Реклама
22:04

Лук пролежит свежим до полугода: раскрыт главный секрет идеального храненияВидео

21:51

"Точка соприкосновения" не переводится на украинский дословно: как сказать правильно

21:45

Сколько еще РФ будет бить по Украине: в ГУР назвали главное условие прекращения ударов

21:40

Они лишают полноценного сна и энергии: какие вещи стоит убрать из спальни

21:13

РФ резко усилила штурмы на нескольких направлениях: где враг идет на прорыв

21:04

Стиральная машина скачет во время стирки: почему и когда нужно бить тревогуВидео

20:54

Правила пересечения границы ЕС станут более жесткими: что изменится с 6 сентября

20:38

Украинские корни, европейский стиль: 5 стильных редких имен для девочек

20:07

Украина не будет наносить удары по России — Зеленский назвал причину

20:00

Против беспокойства и кошмаров: какие 3 растения стоит положить под подушку

19:58

О коре и щепках можно забыть: 8 растений для идеальной живой мульчиВидео

Реклама
19:41

Грызуны покинут участок без ловушек и яда: какие 3 растения советуют посадить эксперты

19:40

Перец начнёт краснеть на глазах: что нужно срочно сделать с кустами в сентябреВидео

19:21

Жизнь изменится к лучшему: 3 знака, которым предстоит успех с 7 сентября

19:10

Войну дронов нужно перенести в Россию: Коваленко рассказал, как остановить террормнение

18:59

РФ готовит 4 массированные атаки в сентябре: СМИ узнали, куда и чем ударит враг

18:56

Как защитить запасы круп от моли: специи и хитрости для длительного хранения

18:39

"Шахед" навели с земли: "Флеш" раскрыл новые детали удара по зданию СБУ в Киеве

18:39

Рекордный урожай ежегодно: самые простые для выращивания фруктовые деревьяВидео

18:29

Налет и грязь в унитазе исчезнут через 15 минут: две ложки чего следует засыпать

18:23

Когда Уиткофф и Кушнер прибудут на переговоры с Путиным и Зеленским — новые детали

18:10

Зачем смачивать бумагу для выпечки: секреты опытных поваров

18:01

Пономарев впервые появился на публике с молодой избранницей - как она выглядит

17:42

Только не на помойку: зачем хитрые хозяйки кладут винные пробки в вазоныВидео

17:36

Главный оберег осени: какое растение нужно занести в дом в сентябре

17:33

Украинскую делегацию звали в Москву на переговоры с Путиным: NYT раскрыл детали

17:26

Три знака зодиака окажутся в числе главных счастливчиков недели - кто они

17:23

"Путь длиной в три года": сын Виктора Павлика заговорил несмотря на диагнозВидео

16:55

Второй в 27 лет: известная украинская блогерша сообщила о разводе

16:31

"Вышла замуж": тайную свадьбу Lida Lee и Даниэля Салема рассекретили в сети

16:28

Когда начнётся режим прекращения огня в войне с Россией — Буданов сделал заявление

Реклама
16:23

Новый вызов для Украины: "Флеш" рассказал, как РФ научилась противодействовать Starlink

16:20

Россия ударила дроном по зданию СБУ в центре Киева, есть раненые: что известно

16:10

Минус один: умер пропагандист "России 24", близкий друг Соловьева

16:02

Почему 5 сентября нельзя ходить в старом наряде: какой церковный праздник

16:01

Доллар и евро резко обвалились: новый курс валют на 7 сентября

15:40

"Нет сомнений": когда Россия прекратит террор Киева дронами, названы сроки

15:40

Как правильно носить широкие джинсы: стилистка назвала 4 важных условияВидео

15:05

Юлия Санина публично обратилась к мужу, который уехал из Украины

14:49

Гороскоп на завтра, 5 сентября: Раков ждут сюрпризы, Львов — стресс

14:17

Алину Гросу заподозрили во второй беременности - певица сделала признание

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять