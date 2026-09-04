О коре и щепках можно забыть: 8 растений для идеальной живой мульчи

Для солнечных и сухих мест лучше выбирать засухоустойчивые растения, тогда как под деревьями и в глубокой тени понадобятся совершенно другие культуры.

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Многолетние цветы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Чем хороша живая мульча в саду

Как подобрать подходящее растение

Открытая земля между растениями быстро теряет влагу, зарастает сорняками и сильнее нагревается под солнцем. Обычно садоводы решают эту проблему с помощью коры, соломы, щепы или другого укрывного материала.

Но есть более естественный вариант - использовать растения, которые сами образуют плотный зеленый покров. Об этом пишет издание Еvamagazin.

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Такие виды выполняют сразу несколько функций. Они закрывают поверхность почвы от солнца, уменьшают испарение воды, препятствуют появлению сорняков и одновременно делают клумбы более декоративными. Кроме того, живой растительный покров может со временем избавить садовода от необходимости регулярно обновлять слой обычной мульчи.

Чем хороша живая мульча

Главное преимущество почвопокровных растений заключается в их способности быстро занимать свободное пространство. Когда листья образуют плотный покров, солнечный свет практически не достигает поверхности земли. В результате сорнякам становится сложнее прорастать, а влага дольше остается в грунте.

Еще один плюс - защита почвы от перегрева. Особенно заметна такая особенность летом, когда открытый грунт быстро высыхает и нагревается. Вместо голых участков между кустами и цветами появляется плотный зеленый слой, который делает посадки более ухоженными.

Однако выбирать растения нужно с учетом конкретного участка. Одни виды предпочитают солнце и сухую почву, другие лучше растут в тени. Важно также учитывать скорость разрастания, чтобы почвопокровник со временем не начал вытеснять соседние культуры.

Ползучий тимьян

Для солнечных и сухих участков одним из удачных вариантов станет ползучий тимьян. Он образует невысокий плотный ковер, хорошо переносит жару и продолжительные периоды без дождей.

Мелкая ароматная листва сама по себе декоративна, а в период цветения растение становится особенно привлекательным для пчел и других опылителей. При этом тимьян не требует постоянного внимания и подходит для мест, где обычные растения быстро страдают от недостатка влаги.

Розмарин

Стелющиеся и раскидистые разновидности розмарина можно использовать не только на кухне. Их густые побеги способны закрывать поверхность земли и выполнять роль естественного почвенного покрытия.

Розмарину необходимы солнце и хороший дренаж. В подходящих условиях он сохраняет декоративность в течение всего года, а его ароматная зелень становится одновременно практичным и привлекательным элементом сада.

Низкорослые почвопокровные многолетники

Для участков, где солнце бывает лишь несколько часов в день, стоит обратить внимание на теневыносливые многолетники с раскидистой формой роста. Многие из них довольно быстро заполняют свободное пространство и особенно хорошо подходят для посадок под деревьями и крупными кустарниками.

Их задача заключается не только в создании красивого зеленого фона. Плотная растительность защищает грунт от пересыхания и не оставляет много места сорным травам.

Хоста

Хосты особенно ценятся в тенистых уголках сада. Их крупные листья быстро смыкаются и практически полностью закрывают землю вокруг растений.

За счет этого почва медленнее теряет влагу, а сорнякам становится сложнее пробиться к свету. Хосты хорошо подходят для пространства под деревьями, возле стен и заборов. Единственная проблема - их сочная листва может привлекать слизней и улиток.

Кошачья мята

Кошачья мята способна одновременно выполнять декоративную и практическую функцию. Ее разрастающиеся кустики хорошо заполняют промежутки между другими растениями, а продолжительное цветение добавляет клумбе ярких фиолетово-синих оттенков.

Растение отличается хорошей устойчивостью к засухе и не требует постоянного полива. Цветущая кошачья мята также привлекает пчел и других полезных насекомых, поэтому она подходит тем, кто хочет сделать сад более благоприятным для опылителей.

Засухоустойчивые почвопокровные растения

Для жарких и каменистых участков подойдут низкорослые виды с плотными, мясистыми листьями. Они способны переносить недостаток воды и хорошо чувствуют себя там, где более влаголюбивые культуры быстро теряют декоративность.

Такие растения особенно удобны для садов, где важно сократить расход воды. После укоренения им обычно требуется значительно меньше полива, а плотная посадка помогает закрывать свободные участки грунта.

Декоративные почвопокровники для тени

Тенистые места часто становятся проблемной зоной: почва там может оставаться открытой, а выбор растений ограничен. Выручить способны быстрорастущие почвопокровные виды с яркой листвой.

Некоторые разновидности отличаются пестрыми, бронзовыми или необычно окрашенными листьями. Они быстро образуют плотный покров и позволяют одновременно решить две задачи - закрыть голую землю и добавить цвета в затененный уголок сада.

Бархатцы

Бархатцы чаще воспринимают исключительно как сезонные цветы, однако их можно использовать и в качестве элемента почвенного покрытия. Они быстро развиваются и подходят для размещения между овощными культурами, по краям грядок или на небольших клумбах.

Плотная посадка помогает прикрывать землю, а яркое цветение делает грядки заметно привлекательнее. Кроме того, цветущие бархатцы способны привлекать различных полезных насекомых.

/ Инфографика - Главред

Как подобрать подходящее растение

Универсальной живой мульчи для любого сада не существует. Перед посадкой необходимо оценить освещенность участка, состав и влажность почвы, а также то, насколько быстро выбранный вид способен разрастаться.

Для солнечных и сухих мест лучше выбирать засухоустойчивые растения, тогда как под деревьями и в глубокой тени понадобятся совершенно другие культуры. Не менее важно контролировать распространение почвопокровников: слишком агрессивные виды могут начать конкурировать с соседними посадками.

При грамотном выборе живая мульча становится долгосрочным решением. Она помогает сохранить влагу, уменьшить количество сорняков и защищает почву, одновременно превращая пустующие участки сада в полноценную часть ландшафта. В отличие от коры или щепы, такой покров не нужно постоянно докупать и обновлять - растения сами продолжают расти и заполнять свободное пространство.

Смотрите видео - как выращивать рассаду:

В ролике эксперты делятся практическими рекомендациями по выращиванию здоровой и выносливой рассады без сложных агротехнических приемов. Они пошагово объясняют, как подготовить подходящий грунт, организовать уход за молодыми растениями и снизить риск появления заболеваний и вредителей.

Также специалисты рассказывают, в каких случаях стоит использовать биологические препараты или средства химической защиты, как поддерживать подходящую температуру и влажность и какие условия необходимо создать, чтобы рассада хорошо развивалась и была готова к дальнейшей высадке.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: EVA Magazin EVA Magazin - популярный венгерский онлайн-журнал для женщин, освещающий темы здоровья, психологии, семьи, красоты, образа жизни, дома, кулинарии, путешествий и саморазвития. Издание также публикует интервью, советы экспертов, жизненные истории и тематические подкасты. Контент ориентирован на широкую женскую аудиторию и сочетает практические рекомендации с материалами о современных тенденциях и повседневной жизни.

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