Украинскую делегацию звали в Москву на переговоры с Путиным: NYT раскрыл детали

Поездка так и не состоялась, а сам переговорный процесс вскоре зашел в тупик.

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Украинской делегации предложили полететь в Москву на встречу с Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

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Россия предлагала украинцам продолжить переговоры в Москве

Делегацию на февральском раунде в Женеве возглавлял Буданов

В России его разыскивают по обвинению в терроризме

Россия предложила украинской делегации перенести мирные переговоры в Москву, пообещав в качестве бонуса потенциальную встречу с Владимиром Путиным. Предложение поступило после того, как очередной раунд переговоров завершился в начале этого года, а обратной стороной такой поездки был возможный арест членов делегации или "что-то хуже", сообщает The New York Times.

Украинскую делегацию на февральском раунде в Женеве возглавлял Кирилл Буданов. Для него это предложение стало особенно сложным выбором: в РФ его объявили в розыск по обвинению в терроризме, выдвинутому еще в период, когда он руководил военной разведкой Украины.

Несмотря на личные риски, Буданов последовательнее других представителей украинского руководства публично настаивал на том, что для достижения мира за столом переговоров допустимы любые, даже неожиданные решения.

"Я готов на любой шаг, который положит конец войне", - заявил Буданов, оговорившись, что условия должны быть приемлемыми для Украины.

О самом предложении Кремля ранее не сообщалось - его раскрыл сам глава делегации. Визит в Москву так и не состоялся, а переговорный процесс вскоре после этого потерял динамику и зашел в тупик, отмечает издание.

Когда могут возобновиться переговоры

Переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже в сентябре. Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил изданию "Новости.LIVE", что Киев рассчитывает "оживить" переговорный трек, который сейчас находится на паузе.

По его словам, в ближайшее время могут произойти новые события, связанные с дипломатическим процессом. Буданов не исключил проведения встречи украинской и российской делегаций.

"Мы его (переговорный трек - Главред), дай Бог, немного оживим. Все увидели через несколько дней приезд этого уважаемого человека. Дальше еще будут события", - отметил Буданов.

В то же время, по словам главы ОП, в новом раунде переговоров должна присутствовать американская сторона. Таким образом, потенциальный формат предусматривает участие представителей Украины, России и США.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что спецпредставители президента США Дональда Трампа в ближайшие дни могут отправиться в Киев и Москву. Украинская сторона уже готовится к встречам с представителями американского президента, а между Киевом и Вашингтоном продолжаются постоянные контакты относительно возможного визита и его повестки дня.

Также известно, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретной поездки в Москву предложил провести трехстороннюю встречу американского лидера Дональда Трампа, кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для прекращения войны.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США. Он проинформировал собеседников о ситуации на поле боя, где успехи России незначительны и достигаются ценой огромных потерь, а также о воздушных ударах.

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Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также публикует статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Являясь одной из старейших газет в Соединённых Штатах, она входит в число ведущих газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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