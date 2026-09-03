Представители Трампа посетят Киев и Москву: Зеленский раскрыл детали

Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой, которая координирует работу с представителями президента США.

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Представители Трампа посетят Киев и Москву / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

Американская сторона подтвердила проведение встреч в Киеве и в Москве

Атака на завод "Кока-Кола" под Киевом - это четкий сигнал Америке

Спецпредставители президента США Дональда Трампа ближайшие дни могут отправиться в Киев и Москву. Украинская сторона уже готовится к встречам с представителями американского президента, а между Киевом и Вашингтоном продолжаются постоянные контакты относительно возможного визита и его повестки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

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По его словам, предварительные даты визита уже определены, а американская сторона подтвердила проведение встреч как в Киеве, так и в Москве.

Зеленский рассказал, что провел совещание с украинской переговорной командой, которая координирует работу с представителями президента США.

"Фактически 24/7 мы с ними на связи и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты", - отметил глава государства.

Президент сообщил, что Киев рассчитывает принять представителей американской стороны уже в ближайшие дни. При этом, по его словам, Вашингтон подтвердил планы провести встречи в обеих столицах - украинской и российской.

"Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка и в дальнейшем оставалась активной", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Украина готова к предметному диалогу с американскими представителями на соответствующем уровне.

Атака на завод "Кока-Кола" под Киевом - это четкий сигнал Америке

Тем временем 3 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по заводу "Кока-Кола" в Киевской области, добавил Зеленский.

Президент заявил, что Россия продолжает использовать оружие против гражданской инфраструктуры, пытаясь нарушить нормальную жизнь населения и нанести ущерб украинской экономике.

"Сегодня россияне своим дроном ударили по заводу "Кока-Колы". Уже "Кока-Кола" у них такой враг, что они сжигают его "Шахедами". Четкий российский сигнал Америке", - сказал Зеленский.

Глава государства отдельно подчеркнул, что российская сторона, по его мнению, не могла не понимать, какой именно объект становится целью атаки, поскольку речь идет о предприятии американской компании.

Смотрите заявление Зеленского

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Когда могут возобновиться переговоры

Переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже в сентябре. Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил изданию "Новости.LIVE", что Киев рассчитывает "оживить" переговорный трек, который сейчас находится на паузе.

По его словам, в ближайшее время могут произойти новые события, связанные с дипломатическим процессом. Буданов не исключил проведения встречи украинской и российской делегаций.

"Мы его (переговорный трек - Главред), дай Бог, оживим немного. Все увидели через несколько дней приезд этого уважаемого человека. Дальше еще будут события", - отметил Буданов.

В то же время, по словам главы ОП, в новом раунде переговоров должна присутствовать американская сторона. Таким образом, потенциальный формат предусматривает участие представителей Украины, России и США.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал , что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретной поездки в Москву в начале этой недели предложил провести трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского для прекращения войны.

Ранее стало известно, что США предложили России 28-пунктный мирный план президента Дональда Трампа для завершения войны против Украины.

Накануне сообщалось, что на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен заявить о готовности Анкары стать переговорной площадкой для сторон.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время мирные усилия по прекращению войны РФ против Украины могут получить новый импульс. По его словам, сейчас формируются условия для возвращения к активной политико-дипломатической фазе переговорного процесса.

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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