Девушка купила куртку в секонде и нашла в кармане то, что изумило ее

Во время примерки куртки из секонд-хенда женщина обнаружила в кармане до 1000 долларов. Находка заставила ее задуматься, можно ли оставить деньги себе.

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Девушка купила куртку в благотворительном магазине и нашла конверт в кармане / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@nicolekeepes

Вы узнаете:

Что скрывалось в кармане куртки из благотворительного магазина

Как дешевая покупка неожиданно превратилась в крупную находку

Почему найденные купюры не обрадовали, а напугали женщину

Обычный поход за недорогой одеждой обернулся для посетительницы благотворительного магазина неожиданной находкой. Во время примерки куртки женщина обнаружила в ее кармане пачку купюр и растерялась, не понимая, имеет ли право оставить деньги себе.

Любительница выгодных покупок по имени Николь, известная в TikTok под именем Not Nic, рассказала, что заметила куртку во время прогулки по местному магазину Goodwill. Вещь сразу привлекла ее внимание расцветкой и свободным кроем.

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"Я пошла в Goodwill, и у меня здесь есть кое-какие вещи. Зеленые и коричневые. Я стремлюсь к лесному стилю", - объяснила женщина, записывая видео на парковке магазина.

Неожиданная находка в кармане

Перед покупкой Николь решила примерить куртку и убедиться, что она хорошо сидит. Девушка призналась, что любит свободные вещи, хотя иногда сомневается, подходят ли они ей.

"Я беру эту куртку. Она мне очень нравится. Я думаю: "Дай-ка я ее примерю", потому что мне нравится свободный крой, но иногда мне кажется, что в такой одежде я выгляжу странно", - рассказала она.

Перед покупкой Николь решила примерить куртку и убедиться, что она хорошо сидит / Фото: tiktok.com/@nicolekeepes

Во время примерки покупательница машинально проверила карманы. Вместо забытых салфеток или мелочи она обнаружила внутри конверт с купюрами.

"Я заглянула в карманы и подумала: хорошо ли это выглядит? И что же я достала? Это деньги…" - поделилась женщина.

Поначалу она предположила, что речь идет о небольшой сумме. Находка лишь укрепила ее решение купить понравившуюся вещь.

"Я подумала: мне уже все равно. Я куплю эту куртку, просто чтобы увидеть деньги. Потому что, может быть, там всего один доллар", - вспоминала Not Nic.

Сумма оказалась больше, чем ожидала девушка

Начав рассматривать купюры, женщина поняла, что могла найти значительно больше денег. Сначала она решила, что в кармане лежат 100 фунтов стерлингов - около 135 долларов.

"Нет, здесь 100 долларов, потому что там есть эта маленькая блестящая отражающая штучка. Я не знаю, как она называется. Я хотела посмотреть, сколько она стоит. Это 100 долларов. Боже мой", - сказала покупательница.

Сумма оказалась больше, чем ожидала девушка / Фото: tiktok.com/@nicolekeepes

Однако вскоре девушка засомневалась в первоначальном подсчете и предположила, что общая сумма может достигать примерно 1350 долларов.

Вместо радости неожиданная находка вызвала у женщины тревогу. Она начала переживать, что присвоение оставленных в одежде денег может обернуться неприятностями.

"Это законно? У меня будут проблемы? Посмотрите, сколько здесь денег. Это огромная сумма. Что мне делать? Боже мой, я в панике", - призналась Николь.

Смотрите видео о необычной находке по ссылке.

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TikTok TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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