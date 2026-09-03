Российский десантный катер БК-16 подбили в Севастополе - Генштаб

Силы обороны нанесли удар по ряду военных объектов РФ в Крыму, Донецкой области и Запорожье.

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Катер БК-16, комплекс РЭБ "Красуха-4" / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Кратко:

В Севастополе поражен десантный катер БК-16

Возле Севастополя также был поражён комплекс РЭБ "Красуха-4"

В Донецкой области был поражен склад беспилотников и склад боеприпасов

Силы обороны Украины 2 сентября и в ночь на 3 сентября нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. Среди целей - десантный катер БК-16, комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4", пункт управления беспилотниками и склады противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Во временно оккупированном Севастополе украинские военные поразили десантный катер БК-16. Степень его повреждений в настоящее время уточняется.

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БК-16 - скоростной транспортно-десантный катер проекта 02510, предназначенный для перевозки и высадки десанта, в частности на необорудованное побережье. Также его могут использовать для патрульных и противодиверсионных задач. Катер имеет экипаж из двух человек и может перевозить до 19 десантников.

Кроме того, в районе временно оккупированного Севастополя была поражена мобильная станция РЭБ "Красуха-4". Этот комплекс предназначен для радиоэлектронного подавления бортовых радиолокационных станций самолетов и вертолетов, а также радиолокационных средств беспилотников. "Красуха-4" также способна воздействовать на средства связи и другие радиоэлектронные системы.

В районе Марьинского на временно оккупированной территории Крыма Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками российских войск.

В Донецкой области, в Желанном, украинские военные поразили склад беспилотников одного из подразделений противника. Еще один удар пришелся на район Иловайска, где был поражен склад боеприпасов российских оккупантов.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по военным объектам противника на полигоне "Восточный" в Новопетровке Запорожской области. В Генеральном штабе отметили, что степень нанесенного российским войскам ущерба в настоящее время уточняется.

Как Украина ответит России на атаки - пояснение ОП

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сознательно выбрала путь эскалации, превратив 1 сентября в очередной день атак на Украину. Поэтому Киев готовит жесткий и соразмерный ответ.

Он подчеркнул, что Украина будет действовать в рамках права на самооборону и системно наносить удары по военным целям на территории РФ.

"Российское небо больше не является безопасным. Это новая реальность, о которой мы официально предупреждаем международные авиакомпании, страховщиков и партнеров. Наши дальнобойные средства будут систематически наносить удары по военным целям на территории врага", - сказал Буданов.

В то же время он отметил, что Украина уважает дипломатические усилия партнеров и готова к точечным паузам в боевых действиях, если они будут способствовать реальному завершению войны.

Поражение техники РФ - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" зафиксировал пожар на военном аэродроме в Джанкое. На спутниковых снимках было зафиксировано несколько очагов огня и возможные повреждения инфраструктуры.

ГУР МО Украины сообщило о поражении производственно-перевалочного комплекса в Ленинградской области. В пресс-релизе ведомства было указано, что в ходе операции были поражены ключевые элементы установки и технологическое оборудование.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение российской авиатехники. В сообщении Генштаба были обнародованы подробности об уничтожении МиГ-29 и Ка-27.

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Источник: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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