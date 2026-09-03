Пожелтевшие наволочки засияют белизной: простой трюк уберет даже застарелые пятна

Пот, кожное сало и остатки косметики могут незаметно скапливаться в волокнах ткани и изменять её цвет.

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Как избавиться от желтизны на наволочках / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему желтеют наволочки

Как отбелить хлопковую наволочку

Как правильно постирать шелковую наволочку, чтобы не повредить ткань

Белые наволочки всегда выглядят аккуратно и придают спальне ощущение свежести. Однако со временем даже после регулярной стирки они могут приобретать желтоватый оттенок. Это не означает, что ткань осталась грязной - причины кроются в естественных процессах, происходящих во время сна.

Главред расскажет, как избавиться от желтизны на наволочках в домашних условиях.

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Почему появляется желтизна

Основным фактором является кожное сало - натуральные масла, которые вырабатывает наша кожа, пишет Martha Stewart. Они легко проникают в волокна ткани и со временем окисляются, оставляя желтый оттенок. Дополнительно влияют пот, кремы для лица и тела, средства для волос, а иногда даже краска для волос. Обычная стирка часто не справляется с такими пятнами, особенно если используется кондиционер для белья или салфетки для сушилки: они создают пленку, которая удерживает жир внутри ткани. Отбеливатели тоже не всегда помогают, ведь могут накапливаться в остатках грязи, создавая иллюзию пожелтения.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Уход за хлопковыми наволочками

Хлопок - самый распространенный материал для постельного белья, и именно он наиболее подвержен появлению желтых пятен. Чтобы избежать их, наволочки стоит стирать каждые три–четыре дня. Если же желтизна уже появилась, поможет следующий алгоритм:

Сначала замочите наволочку в тёплой воде с моющим средством примерно на полчаса. Это поможет растворить жиры и подготовить ткань к основной стирке. Затем тщательно прополощите её. Если после этого пятна остались, приготовьте раствор с кислородным отбеливателем и оставьте наволочку в нём от одного до четырёх часов. После повторного полоскания постирайте её в обычном режиме, но без использования смягчителя. Такой подход позволяет постепенно вернуть ткани первоначальную белизну.

Уход за шелковыми наволочками

Шёлк требует деликатного обращения. Здесь важнее предотвратить сильное накопление жира, чем бороться с последствиями. Если желтизна всё же появилась, замочите наволочку в прохладной воде с небольшим количеством моющего средства без ферментов. Держать её в воде рекомендуем не дольше пятнадцати минут. Важно не тереть ткань и не выкручивать её, чтобы не повредить волокна. После этого тщательно прополощите средство и постирайте наволочку в деликатном режиме. Такой способ поможет сохранить нежность и блеск шелка.

Смотрите видео о том, как правильно стирать постельное белье:

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель состоит в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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