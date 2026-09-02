Бегонии будут радовать пышным цветением до заморозков: что нужно сделать в сентябре

Бегонии могут радовать ярким цветением вплоть до самых заморозков, если обеспечить им правильный уход.

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Уход за бегониями в сентябре / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Чем подкормить бегонии для длительного цветения

Как правильно поливать бегонии

Почему растение сбрасывает бутоны

Бегонии - одни из самых любимых цветов для балконов, террас и клумб. Они способны радовать яркими красками почти до первых осенних заморозков. Однако в конце лета растения часто слабеют, образуют меньше бутонов или даже сбрасывают их.

Главред расскажет, как ухаживать за бегониями в сентябре, чтобы они цвели как можно дольше.

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Чем подкормить бегонии для длительного цветения

В период активной бутонизации бегонии особенно нуждаются в калии и фосфоре, пишет Deccoria. Фосфор отвечает за развитие корневой системы и образование цветков, а калий помогает поддерживать водный баланс, укрепляет ткани и продлевает цветение. Именно поэтому стоит использовать комплексные удобрения для цветущих растений с повышенным содержанием этих элементов. Обычно их вносят раз в одну-две недели, но дозировку всегда нужно проверять на упаковке. Избыток удобрений может повредить корни, поэтому превышать норму опасно.

Домашняя подкормка из йогурта

Для бегоний, растущих в открытом грунте, можно использовать слабый раствор натурального йогурта. Он содержит небольшие количества калия, фосфора, кальция и азота, которые помогают поддержать растение. Для приготовления раствора 2 чайные ложки йогурта без сахара и ароматизаторов размешивают в литре воды. Поливать таким средством можно не чаще одного раза в месяц. Важно не делать раствор более концентрированным, ведь избыток кальция может изменить свойства почвы.

Почему йогурт не подходит для контейнерных растений

Если бегонии растут в горшках на балконе или террасе, молочные удобрения лучше не использовать. В небольшом объеме субстрата органические продукты быстро изменяют состав почвы, остатки йогурта могут вызвать неприятный запах, появление плесени или насекомых. Для контейнерных растений безопаснее применять специализированные жидкие удобрения для цветущих культур в дозировке, рекомендованной производителем.

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Как правильно поливать бегонии

Никакая подкормка не будет эффективной, если растение страдает от недостатка или избытка воды. Почва возле бегонии должна оставаться умеренно влажной. В горшках в тёплую погоду полив может потребоваться через день, а во время жары - ежедневно. В открытом грунте частота полива зависит от температуры и осадков. Воду следует направлять под корень, стараясь не мочить листья и цветы.

Почему растение сбрасывает бутоны

В конце лета у бегоний нередко образуются бутоны, которые засыхают или опадают. Это может быть следствием избытка или недостатка воды, слишком сильного солнца или, наоборот, недостатка света. Важным фактором является и неправильная подкормка: избыток азота стимулирует рост листьев, но уменьшает количество цветов.

Уход за отцветшими цветами

Чтобы растение не тратило силы зря, увядшие соцветия рекомендуем регулярно удалять. Это позволяет направить питательные вещества на формирование новых бутонов. Одновременно стоит осматривать листья и удалять поврежденные или подгнившие части.

Смотрите видео о том, как правильно ухаживать за бегониями:

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