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Идеальная чистота без лишних усилий - как навсегда избавиться от налёта в унитазе

Марина Иваненко
2 сентября 2026, 19:36
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Как удалить ржавчину в унитазе и избавиться от минеральных отложений - доступные методы очистки и рекомендации, как не повредить поверхность сантехники.
Как очистить унитаз от накипи
Как очистить унитаз от накипи / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как удалить известковый налет и ржавчину с унитаза
  • Какие домашние средства помогут очистить сантехнику

Минеральные отложения от жёсткой воды, ржавчина и известковый налёт могут быстро испортить вид сантехники. Однако удалить стойкие пятна можно и без чрезмерного использования агрессивной бытовой химии. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Southern Living, профессиональная уборщица Жаклин Стайн советует выбирать способ очистки в зависимости от происхождения пятна. Чаще всего причиной желтых и коричневых разводов становятся минеральные отложения, в частности соединения кальция и магния, которые накапливаются из-за жесткой воды. Перед уборкой эксперт рекомендует надевать защитные перчатки, обеспечивать вентиляцию помещения и никогда не смешивать кислотные средства с отбеливателем, поскольку это может привести к образованию опасных паров.

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Уксус для регулярной очистки

Уксус благодаря своей кислотности может помочь растворить лёгкие минеральные отложения и поддерживать чистоту сантехники.

Применение: налейте в чашу примерно стакан белого уксуса и распределите его по внутренним стенкам с помощью туалетной щётки.

Время воздействия: оставьте средство на 15–30 минут, чтобы кислота успела подействовать на налет.

Завершение: тщательно пройдитесь щеткой по загрязненным местам и смойте водой.

Пищевую соду можно использовать отдельно для механической очистки лёгких загрязнений, но смешивать её с уксусом для усиления эффекта не стоит: они вступают в реакцию и в значительной степени нейтрализуют друг друга.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Лимонная кислота против известкового налета

Лимонная кислота относится к кислотным средствам, которые могут помочь растворить минеральные отложения. Она подходит для очистки известкового налета, если загрязнение еще не превратилось в очень толстый слой.

Применение: нанесите раствор лимонной кислоты на увлажненные загрязненные участки или используйте средство в соответствии с инструкцией на упаковке.

Время воздействия: оставьте средство на некоторое время, не допуская его высыхания на поверхности.

Завершение: осторожно очистите чашу туалетной щеткой и тщательно смойте водой.

Видео о том, как отмыть унитаз от налета, можно посмотреть здесь:

Что делать с застарелым налетом

Чтобы не допустить накопления отложений, сантехнику желательно регулярно очищать. Периодичность зависит от жесткости воды и скорости появления налета, но регулярная уборка значительно облегчает удаление пятен.

Если минеральные отложения очень застарелые, для чистки сантехники можно использовать специальную пемзу. Однако работать с ней нужно очень осторожно, только на хорошо увлажненной поверхности и без сильного давления. Неправильное использование абразива может повредить глазурованное покрытие и оставить царапины.

И главное: кислотные средства, в частности уксус и лимонную кислоту, никогда нельзя смешивать с хлорсодержащими средствами или отбеливателем. Такое сочетание может привести к выделению токсичного газа.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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