Идеальная чистота без лишних усилий — как навсегда избавиться от налёта в унитазе

О чем вы узнаете:
- Как удалить известковый налет и ржавчину с унитаза
- Какие домашние средства помогут очистить сантехнику
Минеральные отложения от жёсткой воды, ржавчина и известковый налёт могут быстро испортить вид сантехники. Однако удалить стойкие пятна можно и без чрезмерного использования агрессивной бытовой химии. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание Southern Living, профессиональная уборщица Жаклин Стайн советует выбирать способ очистки в зависимости от происхождения пятна. Чаще всего причиной желтых и коричневых разводов становятся минеральные отложения, в частности соединения кальция и магния, которые накапливаются из-за жесткой воды. Перед уборкой эксперт рекомендует надевать защитные перчатки, обеспечивать вентиляцию помещения и никогда не смешивать кислотные средства с отбеливателем, поскольку это может привести к образованию опасных паров.
Уксус для регулярной очистки
Уксус благодаря своей кислотности может помочь растворить лёгкие минеральные отложения и поддерживать чистоту сантехники.
Применение: налейте в чашу примерно стакан белого уксуса и распределите его по внутренним стенкам с помощью туалетной щётки.
Время воздействия: оставьте средство на 15–30 минут, чтобы кислота успела подействовать на налет.
Завершение: тщательно пройдитесь щеткой по загрязненным местам и смойте водой.
Пищевую соду можно использовать отдельно для механической очистки лёгких загрязнений, но смешивать её с уксусом для усиления эффекта не стоит: они вступают в реакцию и в значительной степени нейтрализуют друг друга.
Лимонная кислота против известкового налета
Лимонная кислота относится к кислотным средствам, которые могут помочь растворить минеральные отложения. Она подходит для очистки известкового налета, если загрязнение еще не превратилось в очень толстый слой.
Применение: нанесите раствор лимонной кислоты на увлажненные загрязненные участки или используйте средство в соответствии с инструкцией на упаковке.
Время воздействия: оставьте средство на некоторое время, не допуская его высыхания на поверхности.
Завершение: осторожно очистите чашу туалетной щеткой и тщательно смойте водой.
Видео о том, как отмыть унитаз от налета, можно посмотреть здесь:
Что делать с застарелым налетом
Чтобы не допустить накопления отложений, сантехнику желательно регулярно очищать. Периодичность зависит от жесткости воды и скорости появления налета, но регулярная уборка значительно облегчает удаление пятен.
Если минеральные отложения очень застарелые, для чистки сантехники можно использовать специальную пемзу. Однако работать с ней нужно очень осторожно, только на хорошо увлажненной поверхности и без сильного давления. Неправильное использование абразива может повредить глазурованное покрытие и оставить царапины.
И главное: кислотные средства, в частности уксус и лимонную кислоту, никогда нельзя смешивать с хлорсодержащими средствами или отбеливателем. Такое сочетание может привести к выделению токсичного газа.
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Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть следующие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
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