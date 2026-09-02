Доллар и евро резко пошли вверх: новый курс валют на 3 сентября

Национальный банк обновил официальный курс валют на 3 сентября.

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Курс валют в Украине на 3 сентября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какой курс доллара установил НБУ на 3 сентября

Как изменился курс евро

Сколько будет стоить злотый

В четверг, 3 сентября, Национальный банк Украины повысил официальный курс валют. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар, евро и польский злотый подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 3 сентября установлен на уровне 44,61 грн/долл. Накануне, 2 сентября, американская валюта стоила 44,46 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал примерно на 15 копеек.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 3 сентября составляет 51,64 грн/евро. Днем ранее европейская валюта стоила 51,54 грн/евро. Таким образом, курс евро вырос примерно на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,64/44,67 грн/долл., а к евро - 51,72/51,75 грн/евро.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 3 сентября установлен на уровне 11,94 грн/злотый. Накануне, 2 сентября, злотый стоил 11,90 грн/злотый. Таким образом, польская валюта подорожала примерно на 4 копейки.

Что будет с курсом валют в сентябре - прогноз эксперта

Резкого скачка курса доллара в Украине в начале сентября не ожидается. По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, доллар будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн, а евро - 51–52,5 грн.

По его словам, на межбанковском рынке сохранится высокий спрос со стороны импортеров, который в первую неделю сентября может на 15–20 % превышать предложение. В то же время Нацбанк будет компенсировать дефицит валюты интервенциями.

"Это позволит избежать резких колебаний и удержать курс в относительно прогнозируемых пределах", - пояснил Лесовой.

При этом Лесовой советует украинцам не спешить с покупкой валюты.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой прогнозировал поведение валютного рынка в начале сентября. Он отметил, что спрос на валюту может превышать предложение.

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о средней зарплате за июль. Согласно опубликованному отчету, средняя зарплата в июле составила 32 243 грн. В годовом исчислении номинальная оплата труда выросла на 21,7%, а реальная - на 12,9%.

Национальный банк Украины опубликовал официальные курсы валют на 2 сентября. По данным регулятора, доллар и евро подешевели по сравнению с предыдущим рабочим днем.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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