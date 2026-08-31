Зарплаты в Украине резко изменились - кто получает больше всего

Средняя зарплата в Украине в июле снизилась до 32 243 грн. Самые высокие зарплаты наблюдаются в сфере информации и телекоммуникаций - 78 716 грн.

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Зарплаты в Украине - темпы роста резко замедлились в июле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Средняя зарплата в Украине снизилась до 32 243 грн

Больше всего платят в Киеве и в сфере IT и телекоммуникаций

В июле темпы роста зарплат заметно замедлились

Средняя зарплата в Украине в июле 2026 года снизилась на 1,6% по сравнению с июнем и составила 32 243 грн. В то же время в годовом исчислении номинальная заработная плата выросла на 21,7%, а реальная - на 12,9%. Об этом говорится в официальном отчете Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень оплаты труда среди регионов зафиксирован в Киеве - 49 463 грн. Далее следуют Луганская область с показателем 35 367 грн и Киевская область - 33 268 грн.

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Самые низкие средние выплаты пришлись на Черновицкую и Кировоградскую области. Там работники получали соответственно 23 354 грн и 23 532 грн.

По видам экономической деятельности разрыв ещё более существенный. Наибольшие доходы зафиксированы в сфере информации и телекоммуникаций - 78 716 грн в месяц.

В то же время самый низкий показатель Госстат зафиксировал в сфере образования - 20 237 грн. Таким образом, разница между этими сферами превышает 58 тыс. грн.

/ Фото: Государственная служба статистики Украины

"По сравнению с июнем средняя зарплата в июле снизилась на 1,6% - с 32 783 грн до 32 243 грн. Такая динамика нетипична для июля: обычно в этом месяце средняя зарплата в гривневом выражении растет по сравнению с июнем", - отметили аналитики Forbes Ukraine.

В годовом исчислении темпы роста номинальной зарплаты также начали терять динамику. По расчетам экспертов, в июле этот показатель составил 21,7% против рекордных 25,4% в июне.

Наиболее заметное замедление зафиксировали в сфере торговли - на 14 процентных пунктов. Если в июне годовой прирост составлял 26,5%, то в июле он сократился до 12,5%.

Отдельной проблемой остается задолженность перед работниками. По состоянию на 1 августа 2026 года работодатели в Украине задолжали по зарплатам 3,8 млрд грн.

Выплаты в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кабинет министров принял решение о единовременных выплатах отдельным категориям граждан. Правительство определило категории получателей и размеры помощи, в частности максимальную сумму для лиц с особыми заслугами. Максимальная выплата составляет 3100 гривен, для инвалидов I группы вследствие войны также 3100 гривен, а перечисление должно быть завершено до 24 августа 2026 года.

Кабинет Министров представил прогноз экономического развития и возможные сценарии роста доходов населения. Прогноз предполагает, что средняя зарплата в размере 44 083 грн может быть достигнута в 2029 году по оптимистическому сценарию. По этому сценарию средняя номинальная зарплата вырастет с 35 010 грн в 2027 году до 39 362 грн в 2028 году и достигнет 44 083 грн в 2029 году, а инфляция снизится, соответственно, до 107,5 % в 2028 году и 105,9 % в 2029 году, согласно прогнозу правительства.

Кабинет Министров также инициировал изменения в правилах начисления пенсий и предложил зафиксировать базовую часть пенсии. В проекте закона предусмотрена базовая пенсия в размере 6000 гривен для граждан с полным трудовым стажем. В документе указано, что полный стаж составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, а правительство ориентируется на коэффициент замещения на уровне 40% вместо нынешних 20–25%.

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Об источнике: Государственная служба статистики Украины Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает реализацию государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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