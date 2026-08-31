Историческая ошибка или смелость: что означает выражение "перейти Рубикон"

О чём вы узнаете:
- Откуда происходит выражение "перейти Рубикон"
- Что означает этот фразеологизм
- Почему Рубикон стал символом границы
В современной речи выражения "это наш Рубикон" или "Рубикон уже перейден" часто звучат в политике, журналистике и повседневных дискуссиях. Этот фразеологизм означает сделать решительный, необратимый шаг и принять окончательное решение, после которого возвращение к прежнему состоянию уже невозможно. Переносное значение слова "Рубикон" закрепилось как символ границы, рубежа или точки невозврата. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание "Горох", это выражение уходит корнями в 49 год до нашей эры. Именно тогда Юлий Цезарь подошёл с войском к реке Рубикон, которая была границей между Италией и Цизальпийской Галлией. По закону полководец не имел права входить в Италию с оружием. Перейдя реку, Цезарь нарушил запрет сената, что стало началом гражданской войны и в конечном итоге привело его к власти в Риме.
Историческая и географическая справка
Сегодня Рубикон - это небольшая река на севере Италии, впадающая в Адриатическое море. Она не является непреодолимым препятствием, однако в истории важным был не её размер, а факт нарушения закона. Наряду с этим фразеологизмом часто упоминают другое выражение, связанное с Цезарем, - "жребий брошен" (alea iacta est). Оно происходит от древней игры в кости и означает окончательный выбор, тогда как "перейти Рубикон" подчеркивает сам факт совершения действия без возможности отступления.
Использование в литературе и современной публицистике
Это выражение давно вышло за пределы учебников истории и активно используется в художественной литературе и политическом дискурсе:
- Украинская литература: Авторы используют название реки как образ жизненного испытания или переломного момента. В частности, у Лины Костенко встречается выражение "тревожный исторический Рубикон", а у Василия Стуса - "Рубикон - не трудный". Примеры употребления также есть в произведениях Любка Дереша и Юрия Мушкетика.
- Современная политика: Термин применяется для описания судьбоносных саммитов, конференций или решений государств, которые кардинально меняют прежний курс развития.
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Об источнике: Горох
Горох - это онлайн-словарь украинского языка и лингвистический справочный ресурс, содержащий толкования слов, примеры употребления, синонимические ряды, грамматические формы и данные об употреблении слов в современном и классическом украинском языке.
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