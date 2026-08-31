РФ атаковала терминал 'Новой почты' на Одесчине: вспыхнул масштабный пожар - детали

В то же время россияне обстреляли грузовик "Новой почты" в Харьковской области; водитель получил ранение.

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РФ атаковала терминал "Новой почты" в Одесской области, там вспыхнул пожар

В Харьковской области дрон РФ попал в грузовик "Новой почты"

В результате атаки на Харьковщине ранен водитель грузовика

Армия страны-агрессора РФ утром 31 августа атаковала терминал "Новой почты" в Одесской области. В результате попадания на объекте вспыхнул масштабный пожар. Над местом возгорания поднялся густой черный дым.

Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, пожар уже ликвидирован. Информация о пострадавших пока не поступала.

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"Враг нанёс удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области. Возник пожар, который на данный момент уже ликвидирован. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте удара работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Россия атаковала грузовик "Новой почты" в Харьковской области

В то же время этим же утром россияне атаковали грузовик "Новой почты" в поселке Близнюки в Харьковской области.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, около 3:50 российский беспилотник, предположительно типа "Молния", поразил грузовик почтовой службы.

"В результате атаки транспортное средство загорелось. Водитель получил ранения", - отмечают в прокуратуре.

РФ атаковала грузовик "Новой почты" в Харьковской области / Фото: прокуратура

По факту атаки правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - по факту возможного военного преступления. Прокуроры устанавливают все обстоятельства удара по гражданскому транспорту.

Удары по "Новой почте" - последние новости по теме

Как сообщал Главред, российские войска в ночь на пятницу, 28 августа, сбросили четыре управляемые авиабомбы на терминал "Новой почты" в Сумах - в результате удара были повреждены складские помещения и транспорт компании. Среди сотрудников терминала погибших не было.

Кроме того, в ночь на 28 августа оккупационная армия РФ атаковала Киевскую область. Под удар попали склады "Новой почты" в Святопетровском районе общины.

Ранее под обстрел также попадали объекты компании в Харькове, Запорожье, Сумах, Полтаве, Винницкой и Днепропетровской областях.

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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